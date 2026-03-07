95 Policías municipales de Xalapa resguardarán la marcha del 8M

marzo 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal participará en el operativo de seguridad durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con un despliegue integrado exclusivamente por mujeres policías, informó el titular de la corporación, Alfonso Gómez Vázquez.

El funcionario explicó que el Ayuntamiento se sumará a las acciones coordinadas con autoridades de los tres órdenes de gobierno, principalmente en apoyo a los operativos que encabeza la Secretaría de Seguridad Pública del estado durante las movilizaciones previstas para el 8 de marzo.

Detalló que la participación municipal se enfocará en brindar apoyo logístico y atención a la ciudadanía, con acciones como la disponibilidad de ambulancias, traslados en caso de ser necesarios y apoyo en situaciones que soliciten las propias manifestantes.

“Nos vamos a colocar en puntos estratégicos dependiendo de cómo se distribuya el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, para poder brindar una pronta respuesta a la ciudadanía”, explicó.

Gómez Vázquez indicó que el operativo municipal contará con un estado de fuerza de 95 mujeres policías, quienes estarán desplegadas durante la jornada