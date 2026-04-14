Financiamiento a través de la Bolsa Mexicana de Valores registra crecimiento de 84% durante el primer trimestre de 2026

Financiamiento a través de la Bolsa Mexicana de Valores registra crecimiento de 84% durante el primer trimestre de 2026

abril 13, 2026

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inició el año con un importante incremento en materia de financiamiento que confirma la fortaleza y dinamismo del mercado bursátil mexicano.

Durante el primer trimestre de 2026, el financiamiento canalizado a través de la BMV alcanzó $230 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 84% respecto al mismo periodo del año anterior.

Emisiones de capital:

En este periodo se registraron dos emisiones de Fibras: oferta pública inicial de Fibra Park Life y oferta subsecuente de Fibra MTY por un monto de $8,884 millones de pesos.

Emisiones de deuda:

Al cierre del primer trimestre de 2026, se concretaron 33 emisiones de deuda de largo plazo por $146 mil millones de pesos; 327 emisiones de corto plazo por $75 mil millones de pesos atendiendo diversas necesidades de financiamiento empresarial.

Adicional, el acumulado en emisiones vigentes es de 580 emisiones de deuda de largo plazo, con un monto en circulación de $1.8 billones de pesos, el cual, es el mayor desde que se tiene registro.

“Este desempeño del financiamiento durante el arranque del año nos confirma la confianza de las empresas en el mercado bursátil y en la capacidad de la Bolsa Mexicana de Valores para canalizar capital hacia la inversión productiva que potencializa industrias y el crecimiento económico de México”, destacó Jorge Alegría, director general del Grupo BMV.

El dinamismo del financiamiento bursátil de deuda de largo plazo, en el primer trimestre de 2026 se concentró en emisoras de sectores clave de la economía mexicana, con una participación diversificada entre energía, financiero, consumo, infraestructura, materiales y financiamiento especializado:

Es importante destacar el trabajo conjunto realizado con los intermediarios bursátiles: Actinver Casa de Bolsa; Casa de Bolsa Banorte; Casa de Bolsa BBVA México; Casa de Bolsa Santander; Casa de Bolsa Ve por Más; HSBC Casa de Bolsa; Monex Casa de Bolsa; Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

De esta manera, la Bolsa Mexicana de Valores se consolida como la principal fuente de financiamiento bursátil para las empresas de México.