Nuevas profesiones vinculadas a IA crecen en México, revela estudio del BID

abril 13, 2026

Las profesiones de IA en México se han expandido más allá del sector tecnológico y ahora abarcan áreas científicas, industriales y creativas, de acuerdo con un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo. Este cambio refleja cómo la inteligencia artificial redefine las habilidades laborales en la región y modifica la demanda de talento en múltiples sectores productivos.

En este contexto, el organismo destaca que el uso de herramientas de IA ya no se limita a especialistas en programación, sino que también alcanza perfiles artísticos y de investigación aplicada.

El informe del Banco Interamericano de Desarrollo señala que el crecimiento de vacantes relacionadas con inteligencia artificial en México y América Latina responde a la adopción acelerada de tecnologías digitales. Además, advierte que las empresas buscan cada vez más trabajadores capaces de integrar sistemas de automatización, análisis de datos y modelos generativos en sus actividades diarias.

Un mercado laboral en transformación

El estudio indica que el mercado laboral en México atraviesa una transformación profunda impulsada por la digitalización. En particular, las empresas han comenzado a integrar la inteligencia artificial en procesos de producción, análisis financiero, investigación científica y creación de contenido.

Asimismo, el BID explica que la proporción de vacantes que requieren habilidades en inteligencia artificial aumentó de manera notable en los últimos años, hasta representar una porción significativa del total de empleos publicados en línea. Este fenómeno coincide con la expansión de la inteligencia artificial generativa y la automatización de tareas repetitivas en distintos sectores.

Por otro lado, el análisis destaca que México se mantiene en un nivel intermedio de adopción regional, junto con Brasil y Argentina, mientras que otros países de la región muestran una mayor concentración de vacantes especializadas en IA.

Profesiones y sectores con mayor demanda

Entre las ocupaciones con mayor demanda vinculada a inteligencia artificial en México destacan científicos en bioinformática, ingenieros en robótica, especialistas en mecatrónica, investigadores de encuestas y profesionales creativos como poetas y escritores. Estas áreas combinan habilidades técnicas con capacidades analíticas y creativas, lo que refleja la amplitud del impacto tecnológico.

De igual forma, el informe identifica sectores económicos con mayor concentración de vacantes relacionadas con IA, como servicios profesionales, manufactura, gobierno, finanzas e información. Estos ámbitos utilizan la inteligencia artificial para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y desarrollar nuevos productos digitales.

Además, el estudio subraya que más del 60% de ciertas ocupaciones científicas y técnicas ya incorporan tareas relacionadas con IA, lo que evidencia una transformación estructural del empleo.

Impacto transversal de la inteligencia artificial

La investigación también advierte que la inteligencia artificial dejó de ser una habilidad exclusiva de ingenieros o científicos de datos. Ahora, su uso se extiende a disciplinas como la educación, el arte, la gestión empresarial y la comunicación.

Por otra parte, el BID señala que esta tendencia obliga a los trabajadores a adaptarse mediante la adquisición de nuevas competencias digitales. En consecuencia, las empresas buscan perfiles capaces de combinar conocimientos técnicos con pensamiento crítico y creatividad.

Finalmente, el organismo concluye que la inteligencia artificial se consolida como una competencia transversal en el mercado laboral mexicano, con efectos directos en la estructura del empleo y en la formación profesional futura.