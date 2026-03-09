Sheinbaum califica como reducidos disturbios durante marchas por el 8M

marzo 9, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las movilizaciones realizadas en el país con motivo del Día Internacional de la Mujer transcurrieron en su mayoría de manera pacífica, y señaló que los incidentes violentos registrados fueron provocados por grupos muy reducidos que no representan el espíritu de las manifestaciones.

Durante su valoración sobre las marchas del 8 de marzo, la mandataria destacó que en prácticamente todas las entidades del país se registraron movilizaciones con saldo mayoritariamente pacífico, donde miles de mujeres salieron a las calles para exigir el fin de la violencia de género y plantear diversas demandas relacionadas con sus derechos.

En el caso de la Ciudad de México, Sheinbaum estimó que la movilización congregó a alrededor de 100 mil mujeres, quienes participaron en una marcha que, en términos generales, se desarrolló de manera ordenada y pacífica.

La presidenta subrayó que el objetivo principal de estas movilizaciones fue exigir un alto a la violencia contra las mujeres, además de visibilizar otras demandas legítimas relacionadas con la igualdad, la justicia y la protección de los derechos de las mujeres.

No obstante, reconoció que durante la jornada se registraron algunos actos violentos, los cuales —dijo— fueron protagonizados por un grupo muy pequeño de personas, en comparación con la magnitud de la movilización.

“Una parte ya de un grupo muy pequeño que hace actos violentos, que como siempre lo hemos manifestado, no estamos de acuerdo con estas formas”, expresó.

Sheinbaum también señaló que entre quienes participaron en estos actos había presencia de hombres, lo que, indicó, llama la atención debido a que la movilización estaba centrada en la participación de mujeres.

“Por cierto, muchos hombres en los actos violentos, ni siquiera en una buena parte de las mujeres; algunas mujeres, pero una parte ya de personas que no se entendía por qué estaban haciendo estas actividades”, comentó.

La presidenta insistió en que estos episodios deben considerarse aislados y minoritarios, especialmente si se comparan con la gran cantidad de mujeres que participaron de forma pacífica en las marchas realizadas en todo el país.

Finalmente, reiteró que la mayoría de las asistentes acudieron a las movilizaciones para manifestarse de manera legítima y exigir el fin de la violencia de género, lo que, afirmó, refleja la importancia social y política que tiene actualmente la agenda de los derechos de las mujeres en México.