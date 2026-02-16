Mujeres se organizan para marcha del 8 de marzo y previenen actos violentos

febrero 16, 2026

La Coordinación 8 de marzo 2019 encabezará la marcha del 8 de marzo de este año en la Ciudad de México con el lema “Paramos, marchamos y nos organizamos”, en la ruta tradicional de La Glorieta de las Mujeres rumbo al zócalo, a partir del mediodía.

Poner alto a la violencia contra las mujeres, al feminicidio, a la criminalización de la protesta y a la precariedad laboral; demandar un aborto seguro y gratuito y un movimiento de mujeres independientes; y decir no a las políticas del despojo por el Mundial de Futbol son, entre otras, las demandas.

Por otra parte, en Durango y Coahuila, con la experiencia de los hechos violentos en los años anteriores, las colectivas están más que organizadas para la movilización de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para evitar infiltraciones y abusos de autoridades policíacas; no marchan encapuchadas, sólo marchan mujeres y lo hacen por contingentes para proteger a maternidades, infancias, adultas mayores y discapacitadas.

En algunos casos aclaran que los movimientos transexuales tienen su propio espacio, para que no se usen como pretexto para violentar y distorsionar la marcha pacífica de las mujeres. No se permiten hombres por la infiltración de varones que se dio en el 2025.

Protestar en un acto político: La Tribu Durangueña

En asamblea realizada el pasado 7 de febrero por La Tribu Durangueña dieron a conocer que este año la protesta se denomina “La desobediencia civil”, que consiste en señalar injusticias, visibilizar demandas, ocupar el espacio público, y actuar desde la fuerza colectiva.

La ruta habitual por Avenida 20 de noviembre iniciará en Canal 12 (ya no en el Hotel Gobernador) y concluye en la Plaza de Armas.

“Marchar es protestar, cuidarnos es compromiso y también un acto político”. Es una herramienta histórica de los movimientos sociales para impulsar transformaciones.

En su sitio de Facebook informaron que compañeras de la Laguna compartieron sus experiencias en 2024 y 2025, por lo que tomaron la decisión de no ir encapuchadas este año, ya que las autoridades policíacas lo utilizan como pretexto para violentarlas, aunque marchen pacíficamente. Tampoco admiten hombres por la infiltración que hubo en 2025 en el que se incendió el Congreso de Durango.

En 2024 refirieron que las mujeres fueron arrestadas, amedrentadas y casi detenidas por portar capucha, aun cuando iban pacíficamente. También fueron señaladas por usar radios para coordinar primeros auxilios y apoyo. Por lo que enfaizaron: “escucharlas nos ayuda a organizarnos mejor y cuidarnos.

Sólo mujeres en movilización de Saltillo, Coahuila

Las colectivas de Saltillo, Coahuila, se unieron este año para visibilizar las demandas contra la violencia de género y exigir justicia. En la página de Facebook “Marcha Feminista 8M 2026” convocan a la movilización en el marco del Dia Internacional de la Mujer y para evitar hechos violentos que pongan en riesgo a adultas mayores y niñas, decidieron que la marcha será separatista, es decir sólo mujeres biológicas.

El año pasado se realizaron hechos violentos con detenciones arbitrarias, entre ellas una joven trans. Por lo que, en su pronunciamiento, señalan que respetan la manifestación de la sociedad. Expresan que cada movimiento y cada lucha tiene su propio espacio, por lo que a partir de este año no incluyen un bloque trans o mixto, porque cuando se mezclan suelen ser trastocadas y distorsionadas.

El 5 de febrero se dio a conocer la imagen oficial de la convocatoria, en la que se informa que el punto de salida será la explanada del Instituto Tecnológico de Saltillo, a las 16:00 horas. El recorrido concluirá con una concentración en la Plaza de la Nueva Tlaxcala, en la zona centro de la ciudad.

Los bloques de la marcha los encabezan Familias de Víctimas, como un acto de memoria, dignidad y exigencia de justicia. Son las madres, familiares y personas cercanas a víctimas de feminicidio, desaparición y violencia feminicida. No se permite la participación de varones.

El bloque de Maternidades e infancias es para las mujeres que asisten con hijas e hijos, embarazadas y acompañantes. Puede asistir niños hasta los 12 años como parte del acompañamiento infantil.

Mujeres con discapacidad y/o movilidad limitada, es para mujeres o adultas mayores que requieran un ritmo de marcha más pausado. Busca garantizar accesibilidad, acompañamiento y condiciones seguras durante todo el recorrido.

Batucada, es el contingente de expresión colectiva que acompaña la marcha con ritmo y energía, marcando el paso y amplificando las consignas como una forma de resistencia y presencia en el espacio público.

El Bloque Separatista, es un espacio exclusivo para mujeres biológicas que eligen marchar desde una postura separatista, priorizando la autonomía, el autocuidado y una marcha sin la presencia de hombres biológicos.