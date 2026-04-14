Fujifilm impulsa encuentro de fotógrafas mexicanas en el Claustro de Sor Juana con enfoque generacional

abril 13, 2026

La Universidad del Claustro de Sor Juana fue sede de “Otra perspectiva: La mirada de mujeres fotógrafas”, la segunda edición de un encuentro impulsado por Fujifilm de México para visibilizar la visión femenina en la lente. A través de un diálogo profundo y una exposición colectiva abierta durante todo abril, fotógrafas de distintas trayectorias analizaron sus procesos creativos y los retos de la disciplina, consolidando un espacio de reflexión generacional único.

El origen de la mirada y la fotografía como ejercicio de identidad

Durante el conversatorio, la referente Yolanda Andrade (@yolandra1950) y las X-Photographers Sandra Hernández (Vita Flumen) (@vita_flumen), Lou Peralta (@lou_peralta_photo_based_artist) y Liliana Estrada (@liliestradamx), compartieron sus impulsos visuales. Andrade enfatizó que su estilo es un cúmulo de vivencias: “Mi mirada se fue definiendo a través del trabajo mismo, de mi experiencia de vida, y de todas las influencias que se han acumulado, del cine, de la pintura, de la cultura popular, y de diversas lecturas”. Esta amalgama de referencias culturales y personales permite que cada captura sea un testimonio único del tiempo.

Por su parte, Lou Peralta describió el acto de capturar imágenes como un espejo introspectivo, asegurando que “Cuando una mira a través de la cámara, en realidad se está mirando a sí misma. Sin saberlo, estaba buscando respuestas: una forma de entender el mundo y de conocerme a través de lo que veía”. En contraste, Liliana Estrada destacó que su motor principal fue la pasión por los escenarios y la energía colectiva de los conciertos, pues “Quería reflejar lo que más me gustaba de la música, mostrar lo que provoca en la gente, emular fotos históricas que había visto y documentar a mis grupos favoritos”.

La construcción de redes de apoyo y la importancia de la memoria

La moderadora del encuentro, Vita Flumen, subrayó que el propósito constante de su cámara ha sido siempre el registro de la vida cotidiana para no olvidar los detalles. Según sus palabras: “Creo que, sin saberlo, estaba buscando construir memoria. Una memoria de lo cotidiano: de esos pequeños momentos que parecen insignificantes, pero que con el tiempo se vuelven esenciales para entender quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí”. Este enfoque convierte a la fotografía en un documento histórico personal que adquiere valor con el paso de los años y ayuda a construir una identidad sólida.

Esta búsqueda de identidad se ve fortalecida por la creación de redes de apoyo entre mujeres, las cuales, según las participantes, sostienen, impulsan y transforman las carreras individuales de manera constante. Las fotógrafas coincidieron en que estas comunidades permiten un acompañamiento que va más allá de lo técnico, fomentando un crecimiento compartido. Estrada subrayó que compartir experiencias es vital, ya que el descubrimiento de una mirada puede abrir horizontes visuales para otras colegas, fortaleciendo el gremio y permitiendo que nuevas narrativas emerjan de manera colectiva.

El enriquecimiento de la narrativa visual desde distintas experiencias generacionales

Al reflexionar sobre el cambio generacional, las participantes coincidieron en que las nuevas miradas no reemplazan a las anteriores, sino que expanden la observación colectiva del mundo. Para Yolanda Andrade, este intercambio es fundamental para la evolución del arte, ya que “cada fotógrafa, cada fotógrafo aporta una mirada personal desde su propia experiencia de estar en el mundo”. Esta pluralidad de voces asegura que la fotografía documental y artística en México mantenga una frescura constante y una relevancia social profunda, integrando diversas perspectivas.

Finalmente, el evento recordó la importancia de seguir explorando la intuición y confiar en el proceso creativo individual como base de cualquier trayectoria sólida. Fujifilm de México (@fujifilmmx) reafirmó su propósito de liderar el mercado fotográfico a través de estas iniciativas que conectan a sus clientes y promueven la profesionalización de la disciplina. La exposición colectiva en el Claustro de Sor Juana invita a los asistentes a seguir el trabajo de las artistas en sus plataformas digitales y a estar pendientes de futuras actividades que sigan enriqueciendo el lenguaje visual.