IMMX brindará apoyo psicológico a mujeres cuidadoras

febrero 19, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa brindará asesorías psicológicas a mujeres cuidadoras de la ciudad, con el objetivo de atender la necesidad de proteger y fortalecer su salud mental.

La directora del organismo, Fernanda Medina Mariscal, subrayó que el trabajo de cuidados debe ser reconocido y dignificado, al tratarse de una labor históricamente poco visibilizada.

“Las necesidades son atención a su salud mental, hablamos de ejercer un trabajo de cuidado, en una maternidad pues tiene características distintas y es dignificar el cuidado sin discriminación de sus hijas, hijos o responsables cuidadoras”, expresó.

Indicó que además se impulsará el reconocimiento de las neurodivergencias y la atención que brindan quienes ejercen estas labores.

“Que cuenten con la asesoría psicológica, profesional, están construyendo redes nuevas pero desde un sentido comunitario”, añadió.

Explicó que este acompañamiento cobra mayor relevancia debido a las condiciones en que se ejerce el sistema de cuidados en la región.

“El traslado para atender a tu hijo o hija o persona con alguna discapacidad o neurodivergencia implica traslado a la ciudad. Con esta perspectiva comunitaria las vamos a atender y las compañeras que no sean de Xalapa a través de Línea Violeta estaremos disponibles para apoyarles”, dijo.