Sistema de órdenes de protección inmediata para mujeres se hará ley: Nahle

marzo 8, 2026

Yhadira Paredes



Veracruz, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García, en el marco del Día Internacional de la Mujer, impulsó un proyecto de ley del Sistema de Órdenes de Protección Inmediata para las Mujeres en el estado de Veracruz, como un mecanismo interinstitucional permanente para solicitar, emitir, ejecutar y seguirlas para mujeres, adolescentes y niñas.

Desde el Teatro de la Reforma, la mandataria destacó que el objetivo de esta decisión es promover y regular el uso de la plataforma digital “Veracruzana Protegida”, como un medio institucional oficial.

Recordó que a través de esta plataforma, desde su puesta en marcha, se emitieron 2 mil 482 solicitudes, de mujeres valientes que han tenido la fortaleza de pedir ayuda, apoyo, previniendo el femicidio.

“De estas solicitudes, se han concedido de forma inmediata por un juez o jueza en línea 2 mil 85, y en menos de 10 o 15 minutos, una patrulla está en el sitio o domicilio de la mujer que ha solicitado el apoyo. Para mí, aunque 1 hubiera pedido protección era un logro, pero este numero nos lleva a reflexionar que tenemos que seguir avanzando para protegernos entre nosotras”.

Nahle García, en su mensaje aseveró que se busca facilitar el acceso rápido y seguro a la justicia, permitiendo que jueces emitan medidas de protección oportuna para salvaguardar la integridad de las victimas.

“Brinda protección las 24 horas del día, los 365 días del año y tiene cobertura en los 212 municipios, en todo el territorio de Veracruz”.

Además, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se firmó el convenio de colaboración con autoridades municipales para atender acciones de Veracruzana Protegida, para brindar el apoyo directo en la ejecución de órdenes de protección a través de las policías municipales.

IVM Y GOBIERNO DE MÉXICO SE AMPLIAN CENTROS

LIBRE PARA MUJERES

Por otra parte, la Gobernadora recordó que en el ejercicio fiscal del 2025 se abrieron 31 centros LIBRE para las mujeres en el estado y este año se incrementarán 17 centros más.

“El objetivo es alcanzar 48 centros Libre en el estado en este 2026, estos espacios ofrecen acompañamiento, orientación y atención integral para fortalecer la autonomía y bienestar para las mujeres”.

Rocío Nahle García reconoció que esta fecha es propicia para honrar a las bisabuelas, abuelas y madres que buscaron la equidad que hoy se viven no solo en la política, sino también en lo laboral.

“El avance se ha hecho juntas, con sororidad, levantando la voz para exigir el derecho que nos corresponde para tener una igualdad en todo. A lo largo de la historia, las mujeres que hemos luchado por la dignidad, la justicia e igualdad, gracias a eso hoy vivimos avances importantes, pero también existen desafíos que debemos de enfrentar con determinación, compromiso y dignidad”.