¿Cuáles son los 5 tipos de motivación laboral?

abril 13, 2026

La rotación de personal se debe a poca motivación por parte de los empleados, quienes buscan posiciones no solo con mejor salario, sino también con mejores beneficios laborales, clima organizacional, planes de crecimiento profesional, liderazgo inspirador, entre otras variables. ¿Qué está haciendo tu empresa para motivar a sus empleados?

En este artículo, hablaremos de los cinco tipos de motivación laboral, los cuales te ayudarán a entender qué mueve a las personas en su entorno corporativo, cómo aprovechar la motivación para aumentar la productividad y cómo crear una ventaja competitiva en el mercado a partir de una motivación efectiva.

¿Qué es la motivación laboral?

La motivación laboral es el conjunto de factores internos y externos que impulsan a una persona a comprometerse con su trabajo, sostener su desempeño y encontrar sentido en lo que hace. Sin embargo, no todas las personas se motivan de la misma manera.

Por ello, es importante que los directivos y encargados de la retención de talento puedan identificar correctamente los disparadores de motivación laboral para construir estrategias de bienestar empresarial más efectivas, así como programas de desarrollo de talento, liderazgo y clima organizacional.

Principales tipos de motivación laboral

• Motivación intrínseca

La motivación intrínseca surge desde el interior de la persona. Es decir, aparece cuando el trabajo genera interés genuino, aprendizaje, reto o satisfacción personal según los objetivos o intereses del individuo. Un colaborador motivado es aquel que no solo cumple con sus compromisos laborales, sino que además se siente bien al hacerlo.

Este tipo de motivación suele fortalecerse cuando existen:

• Oportunidades de desarrollo profesional

• Autonomía para tomar decisiones

• Proyectos con propósito claro

• Aprendizaje continuo

• Reconocimiento del impacto individual

Por eso, las empresas que apuestan por la capacitación y formación continua suelen construir equipos más comprometidos. Además, esta motivación está muy relacionada con la innovación, la proactividad y el sentido de pertenencia, especialmente para retener al talento joven que prioriza el propósito sobre el salario.

• Motivación extrínseca

A diferencia de la anterior, la motivación extrínseca proviene de factores externos como el salario, los bonos, los ascensos, los incentivos o incluso el reconocimiento público. Este tipo de motivación suele verse comúnmente en objetivos de corto plazo como ventas o métricas mensuales, aunque pierde relevancia si no se acompaña de motivación intrínseca.

Entre los factores extrínsecos más comunes están:

• Compensación competitiva que varíe cada año o que incluya bonos de rendimiento.

• Prestaciones relevantes además de las prestaciones básicas que tiene toda empresa.

• Beneficios para colaboradores con membresías como TotalPass, que brinda acceso a gimnasios, estudios, centros deportivos, spas, apps de meditación y nutrición, además de descuentos en productos fitness.

• Planes de crecimiento basados en los objetivos del cargo, intereses del empleado, y necesidades de la empresa.

• Esquemas de reconocimiento por equipos o a nivel global según logros o proyectos destacados.

En este terreno, los beneficios corporativos juegan un papel cada vez más visible, especialmente cuando responden a necesidades reales como salud física, salud mental, flexibilidad laboral y equilibrio entre vida personal y trabajo. La clave está en combinar pequeños incentivos monetarios con beneficios no económicos de alto valor percibido.

• Motivación por afiliación

Hay personas que encuentran su mayor impulso en el vínculo con otros. Es decir, se motivan cuando forman parte de un equipo, se sienten escuchados y perciben relaciones laborales sanas. Esta motivación por afiliación es clave para fortalecer la felicidad organizacional y la permanencia del talento.

Algunas acciones que ayudan a fortalecerla son:

• Liderazgos cercanos

• Espacios de escucha

• Rituales de integración

• Retroalimentación constante

• Cultura de respeto e inclusión

No se trata solamente de “llevarse bien” en la oficina. En realidad, esta dimensión influye en la colaboración, la comunicación corporativa y la confianza interna. Así, las empresas que logran conectar su misión institucional con este tipo de motivación generan culturas organizacionales más sólidas y con menor ausentismo.

• Motivación por logro

Este tipo de motivación aparece cuando una persona siente impulso por alcanzar metas, superar retos y demostrar sus capacidades, y es propia de perfiles con alta orientación a resultados, como los pertenecientes a equipos de ventas o líderes de proyectos de gran impacto.

Aquí resultan especialmente útiles:

• Metas alcanzables y retadoras

• Indicadores claros de desempeño

• Planes de carrera

• Coaching y mentoring

• Evaluación del desempeño con enfoque de crecimiento

En estos casos, la empresa puede canalizar esa energía de manera positiva mediante objetivos claros, evaluaciones constructivas y rutas de crecimiento bien definidas. Además, la gamificación ha demostrado ser una de las herramientas más efectivas para activar la motivación por logro de forma sostenida.

•Motivación por propósito y bienestar

Cada vez gana más relevancia una motivación vinculada al propósito. Esto se debe a que el talento de hoy no solo busca un empleo con un salario competitivo, sino además que le permita trabajar en un entorno que cuide su bienestar y tenga coherencia con ciertos valores.

Por eso hoy cobran fuerza temas como:

• Equilibrio entre vida personal y trabajo

• Flexibilidad laboral según las necesidades del puesto

• Programas de salud mental y prevención del desgaste

• Responsabilidad social empresarial

Cuando una organización incorpora estos elementos, no solo mejora su reputación interna, sino que también construye una cultura más sostenible y atractiva para el talento actual, donde el empleado actúa motivado por el bien de otros: sus compañeros, sus clientes o la comunidad.

Conocer los tipos de motivación laboral no garantiza equipos motivados, pero sí elimina el principal obstáculo: actuar sin diagnóstico. En un entorno laboral tan competitivo como el mexicano, esa diferencia es la que separa a las organizaciones que retienen talento de las que lo forman para otros.