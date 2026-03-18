Decisión de Ayuntamiento de Xalapa borrar las pintas en viaducto tras el 8M 

marzo 18, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Ante el reclamo de colectivas feministas por el borrado de pintas que se realizaron en el viaducto de Xalapa durante la marcha del 8M, la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Zayra del Toro Olivares, aclaró que esta fue una decisión del Ayuntamiento de la capital.

La funcionaria estatal dijo desconocer quien tiene el control de las cámaras de video-vigilancia que estan en esta zona, motivo de preocupación por parte de participantes en el movimiento feminista.

“Las cámaras desconozco quien lleve la responsabilidad de las mismas, el viaducto es responsabilidad del Ayuntamiento y las decisiones que toman dentro del Ayuntamiento, nosotras somos respetuosas de, porque son autónomas”.

Sin embargo, recordó que este es un movimiento de iconoclasia,de resistencia a los monumentos históricos e institucionales y es una parte de la historia de los colectivos como lugar de expresión hacia sus derechos.

Del Toro Olivares consideró que hay un avance en la lucha y todas deben ser respetadas, por lo que invitó a todas las mujeres a defender los espacios que se han conquistado y garantizar que más mujeres tengan acceso a la información.

Hay que recordar que integrantes de colectivas feministas se pronunciaron en contra de que trabajadores municipales realizaran el borrado de denuncias al interior del viaducto que ellas habían pintado sobre las paredes, a pocas horas de concluida la marcha.