Patricia León: forjando su destino a través del hierro y la soldadura

marzo 8, 2026

Juan David Castilla

En un taller donde el sonido de la pulidora y el brillo de la soldadura son la norma, Patricia León Pérez desafía diariamente los estereotipos de género. Con casi una década de experiencia en la balconería y la herrería, Patricia ha demostrado que la destreza técnica no conoce de géneros, aunque el camino no siempre ha sido fácil.

Patricia, de 43 años, no siempre se vio frente a una mesa de soldar. Su incursión en este oficio «de hombres» ocurrió hace unos diez años, motivada por una crisis familiar. «Mi mamá tuvo un accidente y mi papá, por sus problemas de alcoholismo, dejaba los trabajos colgados», relata Patricia.

Ante la necesidad de cumplir con los clientes y sostener el hogar, decidió tomar las herramientas que tantas veces vio manejar a su padre.

Aquel primer día, ante la incredulidad de su propio padre, Patricia soldó unas piezas de registro con tal precisión que incluso él tuvo que reconocer su talento: «Vaya, lo puedes hacer», le dijo. Desde entonces, no ha soltado el soplete.

Ser mujer en un taller metalúrgico conlleva enfrentarse a la desconfianza. Patricia menciona que es común recibir clientes que dudan de su capacidad solo por ser mujer. Sin embargo, su seguridad y la calidad de su trabajo han sido sus mejores cartas de presentación.

“Solamente necesitamos la oportunidad», afirma con firmeza, recordando a aquel primer cliente que confió en ella para fabricar unas protecciones, abriéndole definitivamente las puertas del sector.

Como madre soltera de un joven de 13 años, el taller es mucho más que un negocio; es el motor que permite que su hijo asista a la secundaria y practique deportes. Para Patricia, este trabajo tiene un valor pedagógico: «Le enseño a mi hijo que si quiere hacer algo y siente que no puede, es posible lograrlo».

Además, la vena artesanal parece correr en la familia, pues su hermana, María Guadalupe, también se desempeña en otro oficio tradicionalmente masculino: la carpintería, desde hace más de una década.

«Es un trabajo muy bonito que deja una satisfacción muy grande. Cuando veo lo que fui capaz de realizar, me enorgullezco de mí misma».

Para aquellas mujeres que temen incursionar en áreas técnicas o artesanales, Patricia tiene un consejo claro: perder el miedo. Asegura que, aunque es un oficio que puede ser peligroso o complicado al principio, la posibilidad de corregir y mejorar —tal como se hace con una pieza de metal— es lo que lo hace gratificante.

Patricia León Pérez sigue hoy transformando el hierro en arte y protección, recordándonos que el único límite real es el que uno mismo se impone.