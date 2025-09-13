Gobernadora se sumará a dialogo directo con la SNTE para atender sus demandas; «no hay cerrazón»

septiembre 13, 2025

Ariadna GarcíaXalapa, Ver.La gobernadora Rocío Nahle García dio a conocer que ella misma se integrará a la mesa de diálogo entre las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) e integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 32.Esto, tras las propuestas que mantienen de las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz.

Entrevistada posterior a la conmemoración del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec que se llevó a cabo en la Fortaleza de San Carlos, negó que haya “cerrazón” de parte de la organización sindical para llegar a un acuerdo con las autoridades.

“No, no hubo ninguna cerrazón ni nada. Son pláticas que se dan propias entre el sindicato y la Secretaría, pero muy bien, bien. La próxima semana tienen una mesa de trabajo. Yo me voy a unir, voy a tratar de unirme a la mesa de trabajo la próxima semana con ellos. Pues porque los maestros tienen sus demandas justas”.

Asimismo, tras encabezar la ceremonia de homenaje a los Niños Héroes, recalcó que es necesaria la unidad de todo el pueblo de México.

“Esos son los valores que hoy, con nuestra comandanta suprema, debemos todos apoyarla. Porque apoyamos a la presidenta, apoyamos al país. Y salimos adelante”.