Gobernadora Rocío Nahle acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum en conmemoración de la Constitución

febrero 5, 2026

“La Carta Magna de 1917 fue el cimiento de la libertad y la justicia en México, que hasta el día de hoy respetamos como un país unido, honrando nuestra historia”, destacó la gobernadora Rocío Nahle García, en el marco del 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La conmemoración se realizó en el histórico Teatro de la República, donde se reunieron los tres Poderes de la Unión, encabezados por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para rendir homenaje a las y los Constituyentes de 1917, responsables de establecer derechos individuales y sociales fundamentales para el país.

En su mensaje, la Presidenta subrayó que la Constitución de 1917 continúa siendo una expresión viva de la lucha del pueblo de México, al tiempo que destacó las reformas a los artículos 19 y 40, orientadas a fortalecer la soberanía nacional.

Asimismo, afirmó que la Cuarta Transformación ha recuperado la esencia social de la Carta Magna y enfatizó “México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción; México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie, y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia, decimos con fuerza México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”.