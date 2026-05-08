Ante queja de pobladores de Coatzintla, Mota-Engil debe cumplir con requisitosambientales para operar

mayo 8, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El Grupo Mota-Engil, encargada del proyecto de construcción de

la planta de fertilizantes de Petróleos Mexicanos (PEMEX) “El Escolín”, debe cumplir con todos y cada uno de los permisos medioambientales para poder operar y extraer material pétreo.

Así lo advirtió el subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro, cuestionado sobre la queja de pobladores de Coatzintla quienes acusan que la empresa no cuenta con los permisos para operar en la zona.

En ese sentido, dijo que las autoridades de Gobierno de Veracruz enviaron personal para que se revise la situación en que opera y si cuenta o no con los permisos correspondientes.

“Es precisamente ahorita que se está exigiendo a la empresa que cumpla con todos los compromisos y responsabilidad social que tiene. Ya tenemos gente, ayer mandamos gente para que se cerciore e investigue si cuenta o no con los permisos”.

El funcionario estatal recordó que la planta de fertilizantes es un proyecto grande, con una inversión de 3 mil millones de dólares y que está generando empleos temporales y la contratación de más de 300 camiones diariamente.

“Efectivamente para empezar estamos contentos de un proyecto tan grande que se está haciendo en Coatzintla, con una inversión de 3 mil millones de dólares, está generando mucho trabajo en mano de obra como movimiento de materiales, informan que hay más de 300 camiones de manera permanente”

Sin embargo, reiteró que en caso de que no cumpla con los requisitos ambientales, no puede estar trabajando, toda vez que tiene que cumplir con todos los requisitos que marca la ley.