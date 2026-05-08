Impulsan «Beca Mujeres» para empoderar a veracruzanas

mayo 8, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La activista Verónica Trujillo anunció una alianza estratégica con la Universidad CLAES para implementar el programa «Beca Mujeres» en diversas regiones del estado de Veracruz.

Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de llevar la educación superior directamente a las comunidades, evitando que las mujeres vean truncados sus sueños profesionales por limitaciones geográficas o económicas.

La especialista comentó que hasta el momento, municipios como Alto Lucero, Rafael Lucio, Naolinco y Tenochtitlán se han sumado formalmente a través de la firma de convenios, mientras que se gestiona la incorporación de Tlacolulan mediante la Fundación VERA.

Durante la presentación del proyecto, la Presidenta de la Fundación VERA destacó que tras siete años de labor altruista en Veracruz ha detectado que factores como la violencia familiar, la migración, la desintegración del hogar y los matrimonios a temprana edad son las principales causas de deserción escolar.

La activista explicó que persiste una mentalidad que impide a muchas mujeres continuar con su formación académica una vez que adquieren compromisos familiares o se convierten en madres solteras, enfrentándose además a un mercado laboral que les exige experiencia y estudios que no pudieron concluir.

El programa también se vincula con la iniciativa «Fortaleciendo Raíces, Tu Futuro te Pertenece», la cual busca prevenir el embarazo infantil y las uniones prematuras que perpetúan ciclos de pobreza.

Verónica Trujillo enfatizó la importancia de su lema «menos escritorio y más territorio», haciendo un llamado directo a diputados locales, federales y senadores para que se involucren en las necesidades reales de la población.

Ante la creciente demanda de mujeres interesadas en sumarse a este proyecto educativo, la activista instó a las autoridades a generar políticas públicas que respalden los esfuerzos de la iniciativa privada para garantizar que ninguna veracruzana se quede sin la posibilidad de superarse académicamente.