Unión Nacional de Padres de Familia califica de grave error cancelaciónde ciclo escolar

mayo 8, 2026

Mundial solo será en tres de los 2 mil 500 municipios y las altas temperaturas no son una novedad

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Como un “grave error” que en nada abona a abatir el rezago educativo

que se tiene en el país, calificó la Unión Nacional de Padres de Familia la decisión de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de modificar el calendario escolar 2025-2026 con el pretexto de las altas temperaturas y el Mundial de Futbol.

Esta Unión Nacional de Padres rechazó la cancelación del ciclo escolar para el 5 de junio, como lo anunció Mario Delgado, titular de la SEP.

“Este es un Grave Error y cuestionamos con firmeza, primero: México ya registra altos índices de rezago educativo en prácticamente todas las evaluaciones nacionales e internacionales. Adelantar el cierre del ciclo escolar significa quitar de 5 hasta 7 semanas completas de clases a estudiantes que requieren mayor inversión de tiempo y con serias deficiencias en lectura, matemáticas y comprensión”.

Se trata, aseguran de un golpe directo al derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, sin que se tomara en cuenta a los padres de familia.

Además consideraron que las dos semanas para el supuesto fortalecimiento de aprendizajes en agosto son absolutamente insuficientes y no compensan la pérdida de tiempo efectivo de instrucción.

“Las autoridades y los especialistas educativos, así como académicos y los propios docentes saben perfectamente que las interrupciones prolongadas generan pérdidas irreversibles en el aprendizaje. Con esta medida generamos una carga adicional a los maestros en los procesos de ingresos y nuevos niveles”.

Los representantes de los padres de familias acusaron que usar la justa mundialista como argumento para recortar el calendario es inaceptable, pues solo se realizará en 3 de los 2 mil 500 municipios.

“Al no ofrecer alternativas para que las escuelas se adapten por lo que no se escucharon las inquietudes de las comunidades educativas y presentar alternativas viables tanto del sector público como privado”.

La decisión que tomaron las autoridades educativas es una muestra, dijeron, de la improvisación en la SEP y tendrá consecuencias irreversibles en el endeble sistema educativo nacional, además las temperaturas no son una novedad.