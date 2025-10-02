Exhorta Ayuntamiento a no colocar publicidad en infraestructura urbana

octubre 2, 2025

Xalapa, Ver.- Con el propósito de preservar la buena imagen urbana y mantener en orden el espacio público, el Ayuntamiento de Xalapa, a través del Departamento de Movilidad Urbana, exhorta a la ciudadanía a evitar la colocación de anuncios y publicidad en postes, camellones y demás infraestructura de la ciudad.

De acuerdo con el titular del área, Alfonso López Pineda, el Reglamento de Desarrollo Urbano prohíbe estas prácticas y establece sanciones que van desde 1 hasta 5 mil UMAS.

Asimismo, informó que se llevan a cabo operativos permanentes para el retiro de propaganda colocada de manera indebida, por lo que reiteró el llamado a cumplir con la normatividad y tramitar los permisos correspondientes ante la autoridad municipal.