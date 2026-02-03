Este mes, cine, música y talleres en la agenda cultural del Ayuntamiento de Xalapa

Este mes, cine, música y talleres en la agenda cultural del Ayuntamiento de Xalapa

febrero 2, 2026

Xalapa, Ver., 2 de febrero de 2026.- Desde talleres permanentes hasta cine, música y exposiciones, la población podrá disfrutar de diversas actividades en espacios públicos, como parte de la agenda cultural que preparó el Ayuntamiento de Xalapa para febrero.

En el Centro Recreativo Xalapeño (CRX) continúan los talleres de ajedrez, canto, bailes de salón, así como el taller literario “Divulgajugación”.

En el Taller de Arte Popular se impartirán talleres de alfarería, orfebrería y talla de madera, entre otros.

Asimismo, se desarrollará el taller de teatro campesino comunitario en las localidades de El Castillo y Chiltoyac.

Los miércoles, a las 19:00 horas, el CRX albergará el ciclo de Animación Francesa, con cuatro proyecciones, que iniciará con la película “Las vidas de Marona”.

En el Teatro J. J. Herrera, los jueves a las 18:00 horas, se llevará a cabo el ciclo “El método de Robert de Niro”, con la proyección de las cintas “Taxi Driver”, “Goodfellas” y “Hombres de honor”.

En el Museo Casa de Xalapa permanecerá hasta el 28 de febrero la exposición “La piel del maíz, la flor y el mar, trajes indumentarios de Veracruz”. Además, el 6 de febrero a las 18:00 horas, en este mismo recinto, se inaugurará la muestra “Hombre de madera, máscaras del carnaval de Coyolillo”.

La Orquesta Municipal de Xalapa ofrecerá el concierto “Amor y Amistad” el 12 de febrero a las 19:00 horas, en el auditorio de la IMAC.

Por su parte, la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana celebrará el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, el miércoles 11 de febrero a las 11:00 horas, en el CRX.

El Estudio Arcadia presentará la obra “Amor, una ida y una vuelta” los días 14, 21 y 28 de febrero, a las 17:00 y 19:00 horas, también en el CRX.

El Ensamble de Música Antigua Corazón con Manos ofrecerá un recital el sábado 21 de febrero a las 19:00 horas, en el Museo de la Música Veracruzana.

Antonio Bonilla continuará con el círculo de lectura para jóvenes “Que se abra esa puerta: escritura LGBTTTIQ+”, los viernes a las 17:00 horas, en el CRX.

Además, este espacio será sede del bazar fotográfico del Colectivo Tomar la Calle, el 8 de febrero a partir de las 10:00 horas.

La feria de niñas científicas “Transformando la ciencia para todas, segunda edición” se realizará el 19 de febrero, a las 10:00 horas, en el Parque Juárez.

Para más información, se puede consultar la página de Facebook Dirección de Cultura Xalapa o comunicarse al número telefónico 228 298 2390.