En enero aumentan los casos de violencia contra las mujeres: CEJUM

enero 23, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.-La coordinadora general del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz (CEJUM), Pamela Ortega Medina dio a conocer que en lo que va de este 2026 se han atendido 39 mujeres víctimas de violencia, de las cuales 30 no han querido presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

La funcionaria estatal dijo que ha tenido una gran afluencia a las instalaciones del CEJUM y ánimo de las mujeres para denunciar, aunque no todas lo hace.

Y es que, reconoció que el mes de enero es uno de los meses del año en el que incrementan los casos de violencia contra las mujeres, así como después de las vacaciones de junio-julio.

“En muchas situaciones el hecho de que no pare la violencia contra las mujeres, se debe mucho también a la educación y a la cultura que muchas veces nosotros vivimos dentro de México, tenemos un machismo muy arraigado y también el hecho de que incrementen tiende a pasar en varios puntos del año”.

Asimismo, consideró que es necesario hacer campañas de prevención y difusión para que las mujeres denuncien cuando sean víctimas de violencia y den continuidad a las denuncias.

“Son campañas permanentes en fomento a la denuncia para que también ellas se sientan acompañadas y sobre todo que los funcionarios y servidores públicos que están dentro del CEJUM y dentro de otras dependencias estén previamente capacitados y sensibilizados para la atención a las usuarias y sus seguimientos correspondientes”.

Finalmente, dijo, se trabaja con la Fiscalía General del Estado para evitar hecho de revictimización de las denunciantes, que pueda llevar a desistir de las denuncias.