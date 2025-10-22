Empezará en breve la reactivación económica de la zona norte de Veracruz: Rocío Nahle

octubre 22, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Doce días después de la emergencia ocasionada por las lluvias torrenciales, desbordamiento de ríos e inundaciones, son 25 comunidades incomunicadas en la zona norte del estado, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

La mandataria indicó que se destinarán casi mil millones de pesos para los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados como Poza Rica, Álamo, El Higo, Temporal y varios más en la Sierra de Huayacocotla.

Asimismo, dio cuenta que además de las 25 comunidades, sigue sin comunicación terrestre el municipio de Ilamatlán, por lo que se siguen los trabajos de reapertura de caminos.

Entrevistada previo a la inauguración del Congreso Internacional de Ganadería COMCEBÚ 2025, recordó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se iniciará con la reactivación económica de la zona norte de Veracruz.

“Estamos reactivando el campo, la ganadería, las viviendas, los comercios, hoy en la mañanera la presidenta dio a conocer los programas que inician mañana para la reactivación económica, pero vamos a ir caminando en la reconstrucción de todo”.

Sobre este tema, aseveró que no se tiene todavía una evaluación de las pérdidas económicas ocasionadas por las inundaciones en los municipios del norte.

“En términos económicos, decir una cifra exacta no, pero sí vamos en diferentes sectores con la reactivación”, finalizó.