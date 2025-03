Ellos son los aspirantes a candidatos independientes en Veracruz que renunciaron a participar en la recolección de firmas

marzo 3, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El 9 de marzo vence el plazo legal para que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) informe sobre el número de candidatos independientes que aparecerán en la boleta electoral del 1 de junio, en la renovación de las 212 alcaldías.

El primero de febrero se informó que 29 ciudadanos de 26 municipios habían logrado la calidad de aspirantes a candidatos independientes, este jueves 27 de febrero, se incluyó en la lista a Eduardo de la Torre Jaramillo, que busca el respaldo ciudadano para competir por la alcaldía de Xalapa, como parte de la resolución de magistrados federales.

A la fecha, cinco ciudadanos han notificado al Organismo Público Local Electoral (OPLE), que desistieron de su intención de contender como aspirantes candidatos independientes, por lo que ya no participaron en la fase de recolección de firmas.

Fuentes al interior del OPLE informaron que de los cinco ciudadanos que notificaron al OPLE de que ya no participarán en la contienda del 1 de junio, dos de ellos no ratificaron ante la autoridad su renuncia.

El ciudadano Francisco Javier González Villagómez, que buscaba ser candidato independiente a la alcaldía de Xalapa, renunció a la aspiración por amenazas, así lo anunció en sus redes sociales.

“Lamento informarles que no podré seguir dándolas a conocer al pueblo de Xalapa porque no pondré en riesgo, ni en peligro bajo ninguna circunstancia ni de ninguna manera a mi familia y a mi equipo, sabiendo que mi fortaleza lo son mis seres queridos, por lo que hago de su conocimiento que he decidido renunciar a la aspiración a la candidatura por la alcaldía de Xalapa”, publicó en un comunicado.

Por su parte, notificó al OPLE de que ya no participará en la fase de recolección de firmas el expanista Othón Hernández Candanedo. El exalcalde y exdiputado local, había cumplido con los requisitos y debía reunir mil 428 firmas.

Medios de la región de Misantla han difundido que Hernández Candanedo podría ser postulado por el PAN como candidato a presidente municipal.

También renunció Esteban Arguelles Ramírez que competiría por la alcaldía de Álamo. El aspirante había consultado al OPLE si era posible ampliar por 5 días el periodo de recolección de firmas. Debía recolectar 2 mil 371 credenciales de elector de igual número de ciudadanos.

En el caso de Conrado Navarrete Gregorio y Sayloung Aquino González, ambos aspirantes en el municipio de Coatzacoalcos, habían informado que no participarían en la siguiente fase para lograr la candidatura independiente, pero no ratificaron su renuncia.