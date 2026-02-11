Ecosistema Digital implementada por la SEV disminuye hasta 90 por ciento la carga administrativa de docentes

febrero 11, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Con la puesta en marcha de la plataforma Ecosistema Digital se disminuye hasta en un 90 por ciento la carga administrativa que realizaban más de 89 mil docentes de Educación Básica, quienes dedicaban al menos el 50 por ciento de su tiempo en el llenado de formatos.

Así lo dio a conocer la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Unidos al Servicio de la Educación de Veracruz (TUSEV), Alicia González Romero, quien señaló que hace unos días se presentó esta plataforma en el marco del programa “Por TI” en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

Recordó que desde el inicio de la administración de la gobernadora Rocío Nahle García y estando al frente de la SEV, Claudia Tello Espinosa, el principal reclamo de los docentes fue la excesiva carga administrativa que realizaban, obligándolos a dejar de lado la labor educativa.

“O haces la carga administrativa o te dedicas a la docencia, a fortalecer al ser humano, a que sea cada día mejor y con valores. Se presentó la plataforma Ecosistema Digital, integrado por tres plataformas, donde el maestro hace un registro del alumno, donde el maestro se registra y el registro de la escuela”.

Con esta plataforma habrá menos capturas innecesarias, más tiempo de enseñar y acompañar al alumno, además dignifican la labor docente y directiva, se facilita de los y las maestras y permiten elevar la calidad educativa.

Estas acciones, dijo, impactan a más de 89 mil docentes, mil 25 asesores técnico-pedagógicos y 22 mil 356 planteles de educación básica.

Hay que recordar que en las reuniones de trabajo de la mandataria Rocío Nahle García y autoridades educativas, con docentes, directivos de escuelas y supervisores, se dejó de manifiesto que las cargas administrativas estaban ahogando a los profesores.