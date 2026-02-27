Alumnos si deben participar en eventos cívicos: diputado

febrero 27, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– El diputado local, José Reveriano Marín Hernández pidió revisar la organización de los actos cívicos escolares y establecer medidas preventivas para proteger a los estudiantes que participan en éstos.

Lo anterior, luego de que 16 menores fueron trasladados a hospitales, tras sentirse mal durante la ceremonia del Día de la Bandera realizada en el Parque Juárez en la capital del Estado.

El legislador consideró que antes de tomar decisiones como limitar la participación estudiantil, es necesario determinar qué originó los desmayos, entre factores como la exposición al sol, la falta de alimentos o las condiciones del evento.

“Se tiene que hacer una revisión de por qué se generó el problema del desmayo de los niños y, a partir de ahí, tomar decisiones”, señaló.

Marín Hernández descartó que exista evidencia de una intoxicación alimentaria, al señalar que este tipo de episodios suelen registrarse en ceremonias prolongadas cuando los estudiantes permanecen mucho tiempo formados, en ayuno o bajo altas temperaturas.

“Si hubiera sido intoxicación, quienes los atendieron lo habrían confirmado. Estos casos ocurren con frecuencia en homenajes a la bandera cuando los niños pasan mucho tiempo en el sol”, explicó.

El diputado insistió en que no debe suspenderse la participación de alumnos en ceremonias cívicas, al considerar que forman parte de su formación educativa y del respeto a los símbolos patrios.

“No compartiría que no se convocara a los niños. Es importante que participen porque es parte de su formación”, subrayó.

No obstante, planteó que deben establecerse condiciones mínimas como reducir los tiempos de permanencia, instalar carpas o zonas con sombra y garantizar que los estudiantes acudan alimentados o reciban refrigerios.

“Hay que generar condiciones: que estén bajo sombra, que vayan desayunados o incluso ofrecerles un box lunch si es necesario”, indicó.

El legislador insistió en que la prioridad debe ser evitar nuevos incidentes sin cancelar la participación de estudiantes en los actos cívicos.