SEV aplica horario de invierno en Educación Básica a partir del 12 de enero

SEV aplica horario de invierno en Educación Básica a partir del 12 de enero

enero 10, 2026

Directivos y padres de familia tendrán que validar la medida

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) informó la implementación del Horario de Invierno para los planteles de Educación Básica en la entidad, el cual estará vigente del lunes 12 de enero al viernes 27 de febrero de 2026, como medida preventiva ante las bajas temperaturas.

De acuerdo con el oficio SEV/1477/2025, la decisión se sustenta en criterios médicos y epidemiológicos, ya que la exposición al frío extremo durante las primeras horas del día incrementa el riesgo de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en niñas, niños y adolescentes.

El ajuste de horarios se aplicará de la siguiente manera:

Turno matutino (Preescolar, Primaria, CAM y Secundarias generales, técnicas y telesecundarias):

La hora de entrada se retrasa 30 minutos, mientras que la salida se mantiene sin cambios.

Turno vespertino (Preescolar, Primaria y Secundarias):

Se conserva la hora habitual de entrada y la salida se adelanta 30 minutos.

Escuelas nocturnas:

Mantendrán su horario regular, sin modificaciones.

La SEV precisó que estos ajustes aplican exclusivamente para el alumnado, ya que el personal docente y de apoyo deberá cumplir con su jornada laboral normal, utilizando los 30 minutos para adecuaciones en la planeación didáctica, a fin de no afectar el avance programático.

El horario de invierno será aplicable únicamente en aquellos planteles donde padres de familia y el Consejo Técnico Escolar (CTE) determinen su pertinencia, considerando las condiciones climatológicas locales.