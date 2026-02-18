Padres de familia de Mariano Escobedo protestan en la SEV; exigen docentes para Telebachillerato

febrero 18, 2026

Juan David Castilla

Un grupo de padres de familia provenientes de la congregación Loma Grande, perteneciente al municipio de Mariano Escobedo, se manifestó pacíficamente en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

La protesta tuvo como objetivo principal exigir la asignación inmediata de dos maestros para el Telebachillerato de la localidad, una carencia que afecta directamente la formación académica de los estudiantes desde el arranque del ciclo escolar 2025-2026.

Los inconformes denunciaron que, a pesar de haber reportado la falta de personal desde el año pasado, la dependencia no ha dado una respuesta favorable, dejando desatendidos a los alumnos de segundo y tercer semestre.

Esta situación ha obligado a los pocos docentes adscritos al plantel a realizar esfuerzos extraordinarios para cubrir los grupos vacantes, lo que ha derivado en una evidente sobrecarga laboral y, en consecuencia, en una disminución de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje para los cerca de 135 estudiantes que integran la matrícula.

La Sociedad de Padres de Familia, acompañada por el agente municipal de Loma Grande, señaló que la ausencia de profesores titulares ha generado un rezago significativo en el aprovechamiento escolar.

Los tutores expresaron su preocupación ante el riesgo de que no se cumplan los planes y programas de estudio oficiales, lo que podría comprometer el futuro educativo de los jóvenes. Durante la protesta, los manifestantes exhibieron pancartas para visibilizar la urgencia de cubrir estas plazas en una zona donde el acceso a la educación media superior es fundamental.

Tras permanecer en las instalaciones de la SEV, una comisión de padres fue recibida por representantes de la secretaría para entablar una mesa de diálogo.

Las autoridades educativas se comprometieron a revisar el estatus de las vacantes y analizar la viabilidad de las asignaciones pendientes; sin embargo, los padres advirtieron que se mantendrán vigilantes del cumplimiento de este acuerdo para garantizar que sus hijos reciban clases de manera regular y con el personal completo a la brevedad posible.