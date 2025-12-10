Bajo lluvia y frío, docentes accedieron a nueva tarjeta de Nómina Única

diciembre 10, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Bajo la lluvia y frío, un gran número de docentes provenientes de Xalapa, Coatepec y del puerto de Veracruz se congregaron al inicio de esta semana a afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para realizar un trámite fundamental: la recepción de una nueva tarjeta bancaria.

Este cambio forma parte de la implementación de la Nómina Única impulsada por la dependencia. La jornada se tornó complicada debido a las inclemencias del tiempo, obligando a los maestros a esperar a la intemperie mientras hacían largas filas.

La situación generó un profundo malestar entre el magisterio. Los profesores manifestaron su enojo y frustración ante la aparente falta de logística y organización por parte de las autoridades.

«Es una falta de respeto que, después de meses anunciando esta implementación, nos citen en estas condiciones y sin un plan claro para agilizar la entrega. Estamos mojándonos y perdiendo horas de trabajo para un trámite que debería ser sencillo», comentaron.

Por su parte, una docente de Coatepec señaló que el traslado y el tiempo de espera han sido un sacrificio innecesario.

“Venimos de otros municipios y nos encontramos con este panorama. La Nómina Única es una obligación, pero la SEV debe garantizar condiciones dignas para sus trabajadores. Nos dijeron una hora y llevamos más de dos bajo el agua esperando ser atendidos».

La entrega de las nuevas tarjetas bancarias es un paso crucial en el proceso de migración hacia la Nómina Única, un mecanismo que busca transparentar y centralizar el pago de los salarios del sector educativo.

Sin embargo, a pesar de los objetivos de eficiencia anunciados por la SEV, la jornada del lunes ha evidenciado los desafíos logísticos y la inconformidad del magisterio veracruzano por la manera en que se está llevando a cabo la transición.