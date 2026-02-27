Suradas y altas temperaturas duplicaron incendios forestales, se cuentan 13

febrero 27, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se registró un incremento de incendios forestales en el estado de Veracruz, pues se pasó de 6 a 13 conflagraciones con corte al 20 de febrero, informó la jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes.

La funcionaria federal sostuvo que con el incremento de las temperaturas y la presencia de suradas, a partir de la semana pasada se registró el aumento en el número de eventos de este tipo.

De acuerdo a los datos proporcionados por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la mayoría de los 13 incendios fueron en el municipio de Perote.

“De los 13 incendios forestales que hay, 11 fueron en el municipio de Perote y dos en el municipio de Ayahualulco. Las posibles causas son actividades pecuarias, fumadores, mucha atención, es común ver a personas que van manejando y tiran colillas en las carreteras y es una alta posibilidad de que se presenten incendios”.

Por otra parte, dio a conocer que el Servicio Meteorológico Nacional actualizó el monitor de sequía con fecha al 20 de febrero, en el que se indica que se mantiene el municipio que presentaba sequía moderada, Jesús Carranza, en la cuenca del Coatzacoalcos.

“Y también se mantienen dos municipios anormalmente secos, también en la cuenca del Coatzacoalcos, Hidalgotitlán y Uxpanapa, no hubo muchos cambios con relación a los municipios con sequía”.