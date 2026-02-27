Trabajadores de CMAS piden mejores condiciones labores

febrero 27, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), Carlos Hernández Rodríguez, informó que buscan un acercamiento con la alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, para plantear una revisión salarial y contractual, así como mejoras en las condiciones laborales.

En conferencia de prensa, acompañado por la representante legal Yolanda del Rosario Hernández Aburto y el secretario de Acción Política, Franco Conde Eslava, señaló que el salario mínimo actual ya superó los tabuladores vigentes dentro del organismo, lo que hace necesaria una actualización para el año 2026.

Indicó que el contrato colectivo de trabajo representa una conquista sindical, pero aclaró que esto no significa percepciones extraordinarias, ya que el salario mínimo diario, fijado en 315.04 pesos, ha rebasado los ingresos en distintos niveles laborales.

Añadió que, con la llegada de la actual administración municipal, existe desconocimiento sobre el funcionamiento interno y las implicaciones del contrato colectivo, lo que puede impactar negativamente en el servicio que se brinda a la ciudadanía.

Señaló que dentro del sindicato hay trabajadores con más de 20 años de experiencia en la CMAS, quienes conocen la operación del organismo y pueden contribuir a mejorar su desempeño.

Hernández Rodríguez explicó que ya solicitaron una reunión con la presidenta municipal, en la que no solo plantearán demandas laborales, sino también propuestas y proyectos enfocados al mejor aprovechamiento del agua y al fortalecimiento del saneamiento.