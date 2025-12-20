SEV separó a más de 300 maestros por ausencia injustificada y denuncias anónimas de acoso

diciembre 20, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El dirigente de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Daniel Covarrubias López, reconoció que en algunos casos los docentes son separados temporalmente de las aulas tras denuncias anónimas por presunto acoso u hostigamiento sexual, así como por ausencias injustificadas.

En entrevista, el líder magisterial explicó que durante 2025 se registraron al menos 360 denuncias contra el mismo número de maestros, a quienes la Secretaría de Educación de Veracruz les inició procesos jurídicos por diversas causas, entre ellas acoso y hostigamiento sexual.

Detalló que, de ese total, alrededor de 100 docentes ya fueron reinstalados en las aulas, luego de que las investigaciones no acreditaron las acusaciones. “Cuando hay una acusación, el protocolo marca que se debe separar al maestro del cargo. Otros casos siguen en proceso, porque se tiene que analizar tema por tema”, señaló.

Covarrubias López indicó que durante las investigaciones se deben presentar pruebas y desahogar cada señalamiento para determinar si procede la reinstalación. No obstante, aclaró que cuando las denuncias tienen sustento, los docentes deben ser separados definitivamente de su función frente a grupo.

Precisó que, mientras la SEV no determine la inexistencia de elementos en su contra, los trabajadores continúan percibiendo su salario. “Son diversos los casos; no tengo el dato preciso de cuántos son por connotación sexual, pero en esos casos nosotros no metemos las manos”, afirmó.

Finalmente, consideró que la autoridad educativa no abusa de su facultad al aplicar los protocolos, aunque subrayó que es necesario valorar a fondo el motivo de cada queja antes de decidir la separación de un docente del aula.