“Solo queremos que regrese»: familia de Bulmaro, trailero que desapareció en narcobloqueos

febrero 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Con el corazón roto y una desesperación que crece cada minuto, la familia de Bulmaro Herrera Bandala exigió a las autoridades que agilicen las investigaciones para localizar al hombre de 51 años, quien fue visto por última vez el pasado 22 de febrero, sobre la carretera Álamo-Tihuatlán, durante los narcobloqueos por la ejecución de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Al trailero se le perdió la pista en la zona norte del estado de Veracruz, tras haber realizado la entrega de un cargamento de naranja, pues durante años se ha desempeñado como transportista en Martínez de la Torre, su ciudad natal.

En una entrevista reciente, sus familiares indicaron que la última comunicación con el conductor fue a las 5:00 de la mañana del domingo. Herrera Bandala había salido de Martínez de la Torre con destino a Álamo para descargar naranja. Fue durante el trayecto de regreso cuando se presume que fue interceptado.

A pesar de que los familiares han recorrido la zona donde fue hallada la unidad de carga pesada, la cual fue incendiada, señalan que no han obtenido información de posibles testigos.

“Nadie sabe nada, nadie dice nada, ya anduvimos buscando ahí por donde se prendió el camión, no hay nada, la gente no vio, no dice”, expresaron.

Asimismo, denunciaron que han recibido llamadas de extorsión con fotografías falsas, lo que aumenta la angustia de la familia. También criticaron la actuación de las autoridades y la respuesta del Gobierno del Estado.

«Las autoridades dicen que están trabajando, pero la gobernadora le da vueltas al tema en redes sociales. Nosotros no queremos problemas con nadie, solo queremos que mi papá regrese con vida».

La gobernadora Rocío Nahle ha evitado dar declaraciones a los medios de comunicación sobre los temas de inseguridad en la entidad veracruzana, entre ellos la desaparición de don Bulmaro. Incluso, la mandataria estatal declaró que en Veracruz “todo está bien” luego de los narcobloqueos por la ejecución de El Mencho.

La Fiscalía General del Estado informó que desde el pasado lunes 23 de febrero del año en curso, se integró la carpeta de investigación TXP/FIM/FEADPD/011/2026, por la desaparición de Bulmaro Herrera Bandala, por hechos acontecidos en el trayecto de la carretera Álamo-Tihuatlán, Veracruz, ya que se desconoce el paradero de la víctima.

La dependencia estatal indicó que se ordenó la investigación de los hechos, se aplicaron los protocolos correspondientes y se han generado acciones de búsqueda por el personal Ministerial en participación conjunta con un familiar directo de la víctima y las instituciones involucradas.

Sin embargo, los familiares indicaron que hasta el momento no hay avances en las investigaciones ni indicios que den con el paradero del señor Bulmaro Herrera, posible víctima de la ola de violencia que se desató en el país por el abatimiento de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).