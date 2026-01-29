Lanza SEV campaña Clic por una Educación Libre de Violencia

enero 29, 2026

Xalapa, Ver., jueves 29 de enero de 2026.- La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) puso en marcha la campaña Clic por una Educación Libre de Violencia, en cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el ámbito educativo, la cual será implementada en planteles de once municipios.

La estrategia contempla la difusión de materiales informativos en formatos digital e impreso, como reels, carteles y banners, que serán distribuidos a través de las áreas administrativas de la SEV y en los Consejos Técnicos Escolares, con el objetivo de promover entornos educativos seguros y respetuosos.

La campaña tendrá alcance en los municipios incluidos en la Declaratoria de AVGM en Veracruz: Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Orizaba, Córdoba, Xalapa, Boca del Río, Veracruz, Minatitlán, Coatzacoalcos y Las Choapas.

De manera complementaria, la SEV desarrollará capacitaciones presenciales y digitales dirigidas al personal educativo y administrativo, enfocadas en perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres y prevención de conductas violentas.

La implementación de la campaña es resultado del trabajo coordinado entre la Unidad de Género y 27 áreas administrativas y sustantivas de la SEV, a fin de consolidar mecanismos institucionales para la atención y prevención de la violencia de género en el sistema educativo estatal.

Estas acciones forman parte del cumplimiento de la Declaratoria de AVGM, emitida por la Secretaría de Gobernación el 23 de noviembre de 2016 y vigente en Veracruz, así como de la ejecución obligatoria, ordenada y coordinada de las acciones que corresponden a cada área, de acuerdo con su ámbito de competencia.