Detienen a presunto agresor por homicidio de taxista en Unidad del Bosque, confirma alcaldesa

Detienen a presunto agresor por homicidio de taxista en Unidad del Bosque, confirma alcaldesa

abril 18, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, informó que fue detenido el presunto responsable del homicidio de un taxista ocurrido en la colonia Unidad del Bosque.

La edil confirmó la captura y destacó la intervención de las corporaciones de seguridad, tanto de la Policía Municipal como la Secretaría de Seguridad Pública.

Explicó que las autoridades tuvieron conocimiento inmediato de los hechos, aunque lamentablemente la víctima perdió la vida.

“Tuvimos el reporte de primera mano, lamentablemente la persona falleció por las heridas”.

Asimismo, refirió que se mantuvo una coordinación estrecha con fuerzas estatales y federales para atender la situación: “hemos estado en comunicación con Seguridad Pública, con el propio Ejército, con la Guardia Nacional”.

Griego Ceballos subrayó que estos hechos forman parte de los retos en materia de seguridad que se atienden de manera permanente, por lo que se han reforzado las acciones en el municipio, incluyendo la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de la policía local.

En ese sentido, reiteró que su administración trabaja en mejorar las condiciones de seguridad mediante la capacitación, equipamiento y aumento de elementos, así como el impulso de estrategias preventivas con la ciudadanía.