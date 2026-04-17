Denuncian robo en estacionamiento de centro comercial de Xalapa

abril 17, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un ciudadano denunció el robo de su equipo de cómputo laboral tras ser víctima de la delincuencia en el estacionamiento del establecimiento Bodega Aurrera, ubicado en la zona de Casa Blanca, en Xalapa.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:20 horas, en un lapso de apenas diez minutos mientras la víctima realizaba compras.

De acuerdo con el testimonio del afectado, al regresar a su vehículo notó que el llavín de la puerta del conductor había sido forzado.

Tras una revisión, confirmó que los delincuentes lograron vulnerar la cajuela para sustraer una computadora portátil marca Dell Latitude 3420, propiedad de su empresa.

Un detalle alarmante reportado por la víctima es la presencia de una marca en forma de «X» en la fascia derecha de su automóvil, la cual habría sido trazada sobre la suciedad del vehículo para identificarlo como objetivo antes del atraco.

El afectado señaló que, a pesar de la presencia de personal que supuestamente custodia los vehículos en el área, estos afirmaron no haber presenciado el incidente.

«Creemos que hay alguna colusión con los señores que están ahí cuidando los carros», declaró el denunciante, quien también lamentó la falta de cámaras de seguridad y de responsabilidad por parte de la tienda.

La víctima ya ha procedido a interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades. Cabe destacar que el equipo robado cuenta con un sistema de rastreo activo, lo que podría facilitar su localización por parte de las fuerzas de seguridad en las próximas horas.

El afectado hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al dejar sus vehículos en estacionamientos públicos, incluso por periodos breves, y a reportar cualquier marca sospechosa en sus unidades.