Arte drag reconstruye la memoria de noche violenta en bar “Madame”

abril 17, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El colectivo «La Casa Fantasmal» presenta una propuesta escénica que revive uno de los episodios más alarmantes en la historia reciente de la comunidad LGBT+ en la capital veracruzana, pues recuerda la masacre en el bar “Madame” de Xalapa, que cobró la vida de varias personas.

Bajo la dirección de Victoria Fantasmal, el montaje titulado “Algo que pasó en Madame” se presenta este viernes 17 de abril a las 20:00 horas en el foro Tierra Luna Club Cultural.

La obra se sumerge en los acontecimientos del 21 de mayo de 2016, fecha en la que un ataque armado en el emblemático centro nocturno dejó un saldo de seis personas fallecidas y 14 heridas de gravedad.

Lo que comenzó como una curiosidad sobre un lugar que Victoria Fantasmal describe como un «mito» de la vida nocturna xalapeña, se convirtió en una investigación documental de seis meses respaldada por el Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico (PECDA).

A través de la revisión de archivos periodísticos, testimonios y documentos oficiales, el colectivo logró construir un «archivo vivo» que mezcla el show drag con la narrativa y el performance.

Durante el proceso, las artistas exploraron diversas hipótesis que van desde el crimen de odio hasta dinámicas delictivas, buscando entender las repercusiones sociales de la tragedia sin pretender imponer una verdad absoluta.

Victoria Fantasmal subraya que el proyecto no solo busca recordar el impacto que el suceso tuvo en una generación específica, sino también dialogar con el contexto de violencia que persiste en el país.

Tras registrar llenos totales en sus primeras funciones, se espera que el espectáculo continúe con presentaciones durante el mes de mayo, consolidándose como un espacio necesario para la conversación sobre identidad, resistencia y memoria colectiva en la escena cultural de Xalapa.