Reitera Daniela Griego su respaldo e impulso al deporte; realizó la entrega de materiales a centros escolares

Reitera Daniela Griego su respaldo e impulso al deporte; realizó la entrega de materiales a centros escolares

abril 14, 2026

Xalapa, Ver., 14 de abril de 2026.- El fomento al deporte es una de las líneas de acción más importantes del Gobierno Municipal, ya que permite que la juventud y la niñez se desarrolle con valores como la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto, la perseverancia y la sana convivencia, destacó la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, al encabezar la entrega de material deportivo a siete planteles educativos.

Acompañada por el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez; el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz; el Director de Cultura Física, Lic. Rafael Manuel Herrera Moguel; el Coordinador de Atención Ciudadana, Lic. Juan Manuel González Muñoz; el Presidente de la Canaco Xalapa, Lic. Luis Llera Hernández; así como la comunidad escolar y padres de familia, refirió que la donación del material, que incluye balones de futbol, basquetbol, voleibol y redes, es resultado de las peticiones recibidas en el Día del Pueblo y las gestiones realizadas por la Dirección de Administración, a cargo de la Mtra. Flor de María Ruiz Haddad.

Asimismo, reconoció el respaldo que esta iniciativa tuvo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Xalapa, lo que permitirá atender las necesidades de las escuelas.

En este sentido, reiteró el compromiso del Ayuntamiento de impulsar el deporte, por lo que ya se inició la rehabilitación de diversas canchas, además de que se recuperarán parques y construirán techados en distintos centros escolares.

Al acto protocolario de entrega realizado en el patio central de Palacio Municipal asistieron la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega; el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia; la Regidora Tercera, Lic. Susan Liliana Morales Segura.

También, el Regidor Séptimo, Lic. Diego Moreno Martínez; el Regidor Noveno, Lic. Joaquín Alejandro Cano Hernández; la Regidora Décima, Dra. Mónica Mendoza Madrigal, y la Regidora Décima Tercera, Mtra. Priscila Nataly Labastida Vega.

En representación de las y los estudiantes, la alumna de la Telesecundaria “Guillermo Héctor Zúñiga Martínez”, Katya Alexa Dorantes de Jesús, agradeció a la Presidenta Municipal el apoyo, lo que anima, dijo, a desarrollarse, crecer y sentirse escuchados por un gobierno para el que su voz es importante.

En tanto que el material recibido les incentiva a seguir conviviendo y practicando actividades de educación física con equipo digno, “al que se le sacará el mayor provecho”.

Las escuelas beneficiadas con la entrega del material fueron las primarias “Hermanos Flores Magón”, “Libertad Hernández Landa” y “Bismarck Ánimas Hernández”; las Telesecundarias “Margarita Morán Véliz” y “Guillermo Héctor Zúñiga Martínez”; así como el Telebachillerato “Independencia”.

Tras el acto de entrega, se realizaron actividades recreativas de basquetbol, futbol y bolos con la participación de autoridades municipales y asistentes.