Se realizan eventos deportivos en la Heroica Escuela Naval Militar,  rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026

mayo 9, 2026

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Primera Región Naval, informa que con el propósito de fortalecer el espíritu deportivo, la sana convivencia y el trabajo en equipo, en días pasados, rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, se efectuaron dos eventos deportivos en las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar.

En el primer evento, se realizó la inauguración de la Liga de Unidad de las Fuerzas Armadas, contando con la participación de Directivos de los Establecimientos Educativos Navales, así como unidades del Polígono Naval de Antón Lizardo, Veracruz.

El Ciudadano Vicealmirante Félix de Jesús Martínez Tiburcio, Director del H. Plantel efectuó la declaratoria inaugural así como la “patada inicial” del encuentro deportivo que se llevará a cabo durante este mes, con equipos de la Heroica Escuela Naval Militar, Centro de Formación de la Armada de México, Unidad de Transportes de Apoyo y Servicios, Escuela de Escala de Mar, la Unidad de Construcción Regional Número Uno, así como la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Veracruz.

Asimismo, se realizó un Triangular de unidad de las Fuerzas Armadas con la participación de Cadetes del H. Plantel y de la Escuela Náutica Mercante «Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres», así como alumnos del Centro de Formación y Capacitación de la Armada de México, quienes demostraron entrega, coordinación y entusiasmo en cada una de las competencias realizadas.

Cabe hacer mención que se entregaron reconocimientos a los representantes de los equipos, el Director de la Heroica Escuela Naval Militar felicitó a quienes formaron parte del encuentro y destacó la participación de los Cadetes y Alumnos en formación.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina- Armada de México refrenda su compromiso de continuar impulsando actividades que fortalezcan la unión y el espíritu de cuerpo, pilares fundamentales para el cumplimiento de las misiones.