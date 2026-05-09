Entra en vigor reforma que flexibiliza trámite para descansos por lactancia
mayo 9, 2026
Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Este sábado entró en vigor la reforma a la Ley para el Fomento, Apoyo y Protección de la Lactancia Materna, que flexibiliza el trámite que deben realizar las madres trabajadoras para mantener los descansos laborales destinados a la alimentación de sus hijos después de los seis meses de nacimiento.
Las mujeres ya no estarán obligadas a presentar un certificado médico formal para acreditar la continuidad de la lactancia materna, sino cualquier documento expedido por personal médico de una institución pública.
La legislación vigente ya contemplaba la posibilidad de que las madres continuaran accediendo a los reposos extraordinarios después del sexto mes de lactancia; sin embargo, el requisito estaba limitado a la entrega de un certificado médico cada dos meses.
Ahora, el texto aprobado establece: “Para gozar de los reposos y/o descansos extraordinarios, posterior a los seis meses de lactancia, la trabajadora debe acreditar la práctica de la lactancia materna efectiva, mediante documento expedido por médica o médico de institución pública y copia del acta de nacimiento del menor, que presentará a su centro de trabajo cada dos meses”.
Con este cambio, las trabajadoras podrán presentar otros documentos oficiales, como constancias o notas médicas, para comprobar que continúan alimentando a sus hijos con leche materna.
La reforma mantiene vigente la obligación de presentar cada dos meses la documentación médica correspondiente y la copia del acta de nacimiento del menor para acceder a los descansos laborales por lactanci