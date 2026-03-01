Concluyen Foros de Consulta Ciudadana para el Plan Municipal de Desarrollo 2026-2029 en Xalapa; en marzo continúa la segunda fase

febrero 28, 2026

Xalapa, Ver., 28 de febrero de 2026.- Este sábado, el Ayuntamiento de Xalapa concluyó con éxito los Foros de Consulta Ciudadana realizados para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo 2026-2029, escuchando de manera directa a más de 900 personas de distintos sectores sociales, consolidándose como un ejercicio democrático que fortaleció el diálogo entre gobierno y sociedad, y que permitió recoger propuestas, inquietudes y visiones de la ciudadanía para la construcción de un municipio más seguro, justo e incluyente, las cuales serán analizadas para su integración al documento que se entregará al Congreso del Estado en abril.

Ante la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos; el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez; el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz; el Director del COBAEV 35, Lic. José Luis Osorio Rodríguez; Regidoras; Regidores; titulares de las distintas áreas municipales; activistas, y representantes de las organizaciones, el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia, titular de la Comisión Edilicia de Policía y Prevención del Delito, destacó que la seguridad ciudadana debe entenderse como un proceso social integral que atienda las causas estructurales del delito y no únicamente sus consecuencias.

Asimismo, en este marco donde se abordaron temáticas en materia de seguridad ciudadana, subrayó la importancia del trabajo institucional coordinado, al señalar que la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal representa la presencia preventiva del Estado en el territorio, que el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX) recuerda que no puede existir una seguridad real sin igualdad sustantiva y que la Dirección de Alumbrado Público demuestra que la infraestructura también es política social, ya que una calle iluminada es una calle más segura, habitable y libre.

Por ello, enfatizó que la seguridad se construye con políticas públicas integrales, planificación urbana, servicios públicos eficientes, igualdad de oportunidades, participación ciudadana y fortalecimiento comunitario.

“Las ciudades no cambian solo por decisiones administrativas, cambian cuando la sociedad participa activamente en su propio destino”, afirmó, al reconocer que Xalapa es una ciudad histórica, crítica, culturalmente activa y con una ciudadanía participativa, cualidades que representan su mayor fortaleza.

Al cierre de este ciclo de foros, reiteró que la paz se construye desde el diálogo, el compromiso social y la corresponsabilidad, promoviendo una visión de seguridad basada en el cuidado, la prevención y la comunidad, donde la justicia sea un derecho garantizado y no un privilegio.

Por su parte, la Dra. Raquel Rosalía Castañeda González, Regidora Quinta y titular de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y Vecinal, fue la encargada de clausurar el foro, destacando que prevaleció el diálogo abierto y respetuoso.

Señaló que el reto del gobierno municipal es transformar la participación ciudadana en políticas públicas concretas, con metas medibles y resultados tangibles que impacten directamente en las colonias, comunidades y hogares de Xalapa.

Por ello, agradeció la participación activa de las xalapeñas y los xalapeños, “ya que su voz fortaleció este proceso y confirmó que en Xalapa existe una ciudadanía consciente, crítica y comprometida con el bienestar colectivo”.

A partir de la conclusión de los Foros de Consulta Ciudadana, el Ayuntamiento de Xalapa iniciará la segunda fase con el respaldo de la academia y especialistas de rubros como cultura, educación, salud, juventud, igualdad de género, cuidado del medio ambiente, bienestar animal, agua, gestión de residuos, prevención de riesgos, movilidad incluyente, recuperación del espacio público, desarrollo económico, turismo, desarrollo social, producción agropecuaria, rutas seguras, policía de proximidad con perspectiva de género, cultura de paz y no violencia, y prevención del delito, para así construir un municipio humano, incluyente y solidario, donde la paz se construya todos los días desde el territorio, la igualdad, la dignidad y la participación social.

En el transcurso de estas jornadas, que se llevaron a cabo todos los fines de semana de febrero, estuvieron presentes las Regidoras y Regidores del Cabildo de Xalapa; a este último ejercicio asistieron la Regidora Primera, Lic. Julieta Aguilar Ortega; la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura; el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz, y la Regidora Décima, Dra. Mónica Mendoza Madrigal.