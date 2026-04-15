Amenaza Irán con responder con fuerza a buques militares en el estrecho de Ormuz tras advertencias de Trump sobre bloqueo y retiro de minas

Amenaza Irán con responder con fuerza a buques militares en el estrecho de Ormuz tras advertencias de Trump sobre bloqueo y retiro de minas

abril 14, 2026

Irán lanzó una fuerte advertencia a la comunidad internacional al asegurar que responderá con contundencia a cualquier embarcación militar que se acerque al estratégico estrecho de Ormuz, en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que el estrecho no ha sido bloqueado por Estados Unidos, desmintiendo declaraciones del presidente Donald Trump. Según el cuerpo militar iraní, la zona se mantiene bajo control iraní y abierta al tránsito de buques civiles, aunque sujeta a regulaciones específicas.

En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, el organismo advirtió que:“Cualquier embarcación militar que intente aproximarse será considerada una violación del alto al fuego y será objeto de una respuesta contundente”.

La postura iraní surge luego de que Trump anunciara que Estados Unidos bloquearía el estrecho de Ormuz y retiraría supuestas minas colocadas por Irán. Además, el mandatario estadounidense aseguró que su Marina impediría el paso de buques que intenten transitar por la zona pagando peaje a Irán.

Estas declaraciones han elevado la tensión en uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del planeta, ya que por él circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Cualquier alteración en su funcionamiento tiene impacto inmediato en los mercados energéticos y la estabilidad global.

Desde el inicio del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, el tránsito en la zona ha sido restringido, convirtiéndose en un punto clave de disputa.

El control del estrecho fue también uno de los temas centrales en las recientes negociaciones entre Teherán y Washington en Pakistán, las cuales concluyeron sin acuerdos, prolongando la incertidumbre en la región.

Conclusión:La advertencia de Irán refuerza el clima de confrontación en Medio Oriente y eleva el riesgo de un incidente militar en una de las rutas energéticas más críticas del mundo, con posibles repercusiones económicas y geopolíticas a nivel global.