Viajar al espacio altera el cerebro: el nuevo reto médico que enfrenta la NASA

Viajar al espacio altera el cerebro: el nuevo reto médico que enfrenta la NASA

abril 14, 2026

Los viajes espaciales no solo representan un reto tecnológico, también implican consecuencias fisiológicas profundas. Un reciente estudio científico reveló que los astronautas experimentan alteraciones en el cerebro tras permanecer en condiciones de microgravedad, lo que podría complicar futuras misiones de larga duración impulsadas por la NASA.

La investigación, publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, señala que el cerebro humano cambia de posición dentro del cráneo durante las misiones espaciales, un fenómeno que va más allá de los efectos psicológicos previamente conocidos.

El cerebro se desplaza en el espacio

El estudio, liderado por la investigadora Rachael Seidler, analizó a 26 astronautas mediante resonancias magnéticas antes y después de sus misiones.

Los resultados muestran que, en condiciones de microgravedad, el cerebro tiende a:

Desplazarse hacia arriba y hacia atrás

Inclinarse dentro del cráneo

Reconfigurar ciertas regiones internas

En misiones prolongadas, se detectaron desplazamientos de hasta 2.5 milímetros, una variación pequeña pero relevante desde el punto de vista neurológico.

Cambios no uniformes en el cerebro

Los científicos dividieron el cerebro en más de 130 regiones para estudiar los efectos con mayor precisión. Descubrieron que las alteraciones no ocurren de forma homogénea, sino que afectan más a ciertas áreas específicas, lo que sugiere una reorganización estructural del órgano.

Además, algunos de estos cambios pueden mantenerse durante meses después del regreso a la Tierra.

El equilibrio, el más afectado

Uno de los principales impactos detectados está relacionado con el equilibrio. Las zonas cerebrales encargadas del control motor y sensorial presentan alteraciones que dificultan la estabilidad al volver a la gravedad terrestre.

Los astronautas con mayores cambios en estas regiones mostraron:

Problemas para mantener el equilibrio

Mayor dificultad en pruebas físicas tras el aterrizaje

Aunque la mayoría logra adaptarse nuevamente en aproximadamente una semana, las modificaciones cerebrales persisten por más tiempo.

Un desafío para misiones a la Luna y Marte

Este hallazgo representa un reto clave para programas espaciales como Artemis II, que buscan llevar nuevamente humanos a la Luna y, en el futuro, a Marte.

Los especialistas advierten que comprender estos efectos será fundamental para garantizar la seguridad de las tripulaciones en misiones de larga duración.

Además, el estudio evidenció que los modelos de simulación en la Tierra no replican completamente estos cambios, lo que refuerza la necesidad de continuar investigando directamente con astronautas.

En este contexto, la ciencia enfrenta un nuevo desafío: entender cómo proteger el cerebro humano en el espacio antes de dar el siguiente gran paso en la exploración espacial.