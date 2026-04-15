Chilacayote, de dulce tradicional a aliado para la salud

abril 14, 2026

Una investigación liderada por Jimena Esther Alba Jiménez, investigadora del Instituto de Investigaciones Forestales (Inifor) de la Universidad Veracruzana (UV), revela que el chilacayote (Cucurbita ficifolia) es un coadyuvante natural efectivo para el control de la diabetes y la reducción de la resistencia a la insulina, problemas de salud pública críticos en México.

El consumo de su pulpa y harina tiene efectos directos en la regulación de glucosa y lípidos en la sangre, así lo destacó dentro de la segunda sesión del Seminario Científico del Inifor, al impartir la charla “Revalorización del fruto nativo: chilacayote”,

En seminario científico del Instituto de Investigaciones Forestales, la investigadora el Cidea compartió resultados de su investigación sobre el fruto Cucurbita ficifolia

En seminario científico del Instituto de Investigaciones Forestales, la investigadora el Cidea compartió resultados de su investigación sobre el fruto Cucurbita ficifolia

En el auditorio de esta entidad académica, subrayó que uno de los hallazgos más relevantes de la Cucurbita ficifolia, es su capacidad para favorecer la liberación de insulina a través del páncreas.

Por ello, a través de su estudio pretende cambiar la percepción de este fruto que culinariamente se utiliza como verdura, pasando de ser un ingrediente para dulces típicos a considerarse un alimento funcional clave en el combate de enfermedades metabólicas.

Toda la estructura del fruto es aprovechable; en estados como Oaxaca se utiliza la semilla para pipián, pero la pulpa suele ser desechada a pesar de su alto valor biológico

Toda la estructura del fruto es aprovechable; en estados como Oaxaca se utiliza la semilla para pipián, pero la pulpa suele ser desechada a pesar de su alto valor biológico

Además de sus beneficios glucémicos, la investigación demostró que el polvo de la pulpa puede disminuir niveles de triglicéridos y colesterol.

Alba Jiménez también señaló que se han observado evidencias de cómo el consumo constante de este fruto ayuda a revertir el hígado graso, propiedades que se deben a su alto contenido de fibra, antioxidantes, vitaminas A y C, así como minerales esenciales, entre ellos hierro y calcio.

Una de las vertientes innovadoras del proyecto es la fortificación de alimentos básicos, como la tortilla, utilizando polvo de chilacayote

Una de las vertientes innovadoras del proyecto es la fortificación de alimentos básicos, como la tortilla, utilizando polvo de chilacayote

Una de las vertientes más innovadoras del proyecto es la fortificación de alimentos básicos, como la tortilla, utilizando polvo de chilacayote; el objetivo es aprovechar toda la estructura del fruto, ya que actualmente en estados como Oaxaca se utiliza la semilla para pipián, pero la pulpa suele ser desechada a pesar de su alto valor biológico.

Respecto a su cultivo, la investigadora explicó que el chilacayote prospera en zonas frías y es sumamente resistente, creciendo casi de forma silvestre sin necesidad de fertilizantes o cuidados intensivos: en Veracruz, se produce principalmente en regiones como Perote y Acajete; entre los principales estados productores se encuentran Oaxaca, Puebla, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Estado de México.

A pesar de ser un cultivo nativo con un manejo sencillo, su producción nacional es baja comparada con otras calabazas y no se exporta, aunque su estudio ha despertado interés en países como Perú y China.

Al término de su disertación, hizo un llamado a integrar el chilacayote en la dieta cotidiana del mexicano y revalorizarlo como un recurso científico y nutricional de alto impacto. Al ser un fruto que crece con facilidad y que a menudo es ignorado o considerado “desecho” en el campo, su promoción busca no solo mejorar la salud de la población, sino también incentivar a los productores locales a darle el lugar que merece en el mercado nacional.