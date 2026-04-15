¡Prepárate para cantar! Zócalo capitalino vibrará con el fenómeno chileno de 31 Minutos

abril 14, 2026

El corazón de la metrópoli se prepara para una celebración sin precedentes en honor a la infancia. La Secretaría de Cultura ha confirmado que la plaza principal del país será el punto de encuentro para miles de familias que podrán disfrutar de un espectáculo de talla internacional totalmente gratuito. Este evento busca no solo entretener, sino consolidar el espacio público como un territorio de paz y recreación para los más pequeños, reafirmando el compromiso con el acceso universal a la cultura.

Un concierto gratuito especial para celebrar el Día de las Infancias

El próximo jueves 30 de abril de 2026, a las 19:00 horas, la agrupación chilena “31 Minutos” se presentará en la explanada más importante de la nación. Según explicó Ana Francis López Bayghen, titular de Cultura, este evento será el “cierre monumental del Zocalito de las Infancias”, destacando que los músicos “prepararon un concierto muy, muy especial para el zócalo de la Ciudad de México”. Con este anuncio, se espera que el centro de la entidad se llene de la magia y el humor que caracterizan a este proyecto nacido en la televisión.

Además de la música, el gobierno ha enfatizado la importancia de la inclusión. Para asegurar que nadie se quede fuera de esta experiencia, se habilitará un espacio destinado a personas con discapacidad. Esta medida es parte fundamental de la estrategia para garantizar los derechos culturales de todos los sectores de la población, permitiendo que la alegría de personajes como Tulio Treviño y Juan Carlos Bodoque llegue a cada asistente sin barreras.

La trayectoria de un noticiero de títeres que conquistó Latinoamérica

Desde su debut en marzo de 2003, “31 Minutos” rompió los esquemas de la televisión infantil al presentar un formato de noticiero conducido por títeres. Creado por Álvaro Díaz, Pedro Peirano y Juan Manuel Egaña, el programa se distinguió por su crítica social y humor, abordando contextos históricos y culturales que siguen vigentes. Con personajes icónicos como Juanín Juan Harry, Patana y Guaripolo, la marca ha evolucionado de la pantalla chica a los escenarios más prestigiosos del mundo.

El prestigio de la agrupación está respaldado por múltiples galardones, incluyendo el Prix Jeunesse Iberoamericano y nominaciones a los Premios Emmy Internacional. Recientemente, el éxito de la banda se ha consolidado con presentaciones agotadas en el Auditorio Nacional y su destacada participación en el formato Tiny Desk de NPR Music en 2025, demostrando que su música trasciende generaciones y formatos.

Éxitos musicales inolvidables resonarán en el corazón de la urbe

La cita en la gran plaza será la oportunidad perfecta para corear en vivo himnos que han marcado la infancia de miles de personas. Temas como “Mi muñeca me habló”, “Bailan sin cesar” y “Objeción denegada” formarán parte del repertorio que resonará en el epicentro cultural. La entrada será libre, permitiendo que la comunidad disfrute de un espectáculo que mezcla la imaginación con una producción de alta calidad técnica y artística.

No pierdas la oportunidad de ser parte de esta fiesta colectiva el 30 de abril a las 19:00 horas. La invitación es abierta para que niñas, niños y adultos se reúnan en la gran plancha para despedir el mes con una de las agrupaciones más queridas y premiadas de la región, en lo que promete ser una noche histórica.