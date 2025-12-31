Con perspectiva de género, el Cabildo 2026-2029 del Ayuntamiento de Xalapa

diciembre 31, 2025

Xalapa, Ver., 31 de diciembre de 2025.- Con la toma de protesta de Daniela Griego Ceballos como presidenta municipal, quedó formalmente integrado el Cabildo del H. Ayuntamiento de Xalapa para el periodo 2026–2029, un órgano democrático, plural y de mayoría mujeres, que asume funciones con el compromiso de dar continuidad a la transformación de la capital veracruzana con honradez, cercanía y resultados.

Este gobierno se alineará con el proyecto de la Cuarta Transformación que a nivel nacional encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en Veracruz la gobernadora Rocío Nahle García.

La administración municipal se distinguirá por ser humanista, incluyente y con una importante participación ciudadana, y contará con Marco Aurelio Martínez Sánchez como síndico único, responsable de la representación legal y la vigilancia del patrimonio municipal.

El cuerpo edilicio se integra por Diana Julieta Aguilar Ortega como regidora primera; Axel Fernández Cambambia, regidor segundo; Susan Liliana Morales Segura, regidora tercera; Alfonso Osegueda Cruz, regidor cuarto; Raquel Rosalía Castañeda González, regidora quinta; Hilda Elvia Aguilar Arroyo, regidora sexta; Diego Moreno Martínez, regidor séptimo; Clarissa Monserrat López Morales, regidora octava; Joaquín Alejandro Cano Hernández, regidor noveno; Mónica Mendoza Madrigal, regidora décima; Dalos Ulises Rodríguez Vargas, regidor décimo primero; Flor de María Mendoza Muñiz, regidora décima segunda; y Priscila Nataly Labastida Vega, regidora décima tercera.

Este Cabildo representa un avance significativo en la participación política de las mujeres y en la consolidación de un gobierno municipal que privilegiará la atención directa a la ciudadanía, la transparencia, la eficiencia administrativa y el trabajo coordinado para atender los principales retos de Xalapa, particularmente en materia de servicios públicos, desarrollo urbano, justicia social, seguridad ciudadana y bienestar colectivo, con el objetivo de consolidar a la capital como la gran ciudad de Veracruz y un referente de buen gobierno en la Cuarta Transformación.