Comunidades de Emiliano Zapata exigen transporte seguro tras accidente donde murió una menor

diciembre 17, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Habitantes y padres de familia de las localidades de El Palmar, El Roble y Palmar Estación, pertenecientes al municipio de Emiliano Zapata, se manifestaron este miércoles en bajos de Palacio de Gobierno, en la capital del estado, para entregar un pliego petitorio dirigido a la gobernadora Rocío Nahle García y al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.

De acuerdo con Luis Murillo, representante de la comunidad El Roble, la movilización surge como respuesta al fatal accidente ocurrido el pasado 26 de noviembre en el tramo conocido como “Barranca Honda”, el cual cobró la vida de una estudiante y dejó a más de 30 jóvenes lesionados.

El documento oficial detalla que el percance, ocurrido alrededor de las 14:00 horas, involucró a una unidad de transporte público que cubría una ruta rural. El saldo fue devastador: una alumna del TEBAEV de Plan del Río fallecida y decenas de estudiantes con heridas de gravedad, que incluyen traumatismos craneoencefálicos, fracturas y esguinces.

Esta situación ha generado una profunda herida en las comunidades, cuyos habitantes dependen diariamente de estas rutas para trasladar a jóvenes, adultos mayores y trabajadores.

Ante esta realidad, la comunidad planteó tres exigencias fundamentales para garantizar la seguridad vial en la zona.

En primer lugar, solicitan la revisión y el cambio inmediato de la concesión otorgada a la línea “Miradores del Mar”, proponiendo su sustitución por una empresa que ofrezca estándares superiores de mantenimiento y capacitación, sugiriendo específicamente líneas tipo TRS.

Asimismo, demandan el mantenimiento urgente de la infraestructura carretera en el tramo de Barranca Honda, una zona crítica debido a su estrechez y pronunciadas pendientes que bordean un barranco de difícil acceso.

La tercera petición se centra en la dignificación del transporte para los estudiantes rurales. Los padres de familia enfatizaron que el origen geográfico de los jóvenes no debería representar una amenaza para su integridad física ni un obstáculo para sus aspiraciones universitarias.

Durante su estancia en Xalapa, los familiares expresaron que no permitirán que el tiempo diluya la urgencia del caso, insistiendo en que la seguridad de quienes suben y bajan de esas unidades todos los días debe ser la prioridad del gobierno estatal.

Tras la entrega del oficio, se conformó una comisión para dialogar con personal de Política Regional. Los representantes ciudadanos aclararon que su intención no es generar conflicto, sino establecer un canal de diálogo que derive en acciones concretas para evitar que otra familia vuelva a pasar por una tragedia similar.

Hasta el momento, los firmantes de Emiliano Zapata permanecen a la espera de una respuesta formal y una fecha clara para el inicio de las mejoras viales y del servicio de transporte solicitado.