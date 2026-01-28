Alcalde de Emiliano Zapata se pronuncia por estrategia para erradicar la rabia humana

Alcalde de Emiliano Zapata se pronuncia por estrategia para erradicar la rabia humana

enero 28, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El presidente municipal de Jesús Carranza, Ranferi Plata Rodríguez, confirmó la muerte de una persona a causa de la rabia silvestre en el municipio de Isla, Veracruz.

El edil expuso que por ello, el departamento de Fomento Agropecuario está preparando talleres como medida de prevención en su municipio. Incluso dijo que se requiere crear una estrategia para avanzar en la erradicación de la rabia.

«En Isla me parece que hubo una muerte de un humano desafortunadamente por el tema del murciélago. En este caso es rabia humana y por la zona limítrofe con Oaxaca tenemos muchas cuevas. Necesitamos crear una estrategia para avanzar en la erradicación de la rabia».

Además, remarcó que el tema de las vacunas para prevenir la enfermedad le corresponde al sector salud con quien buscará un acercamiento para poder gestionarlas.

Según la Organización Mundial de la Salud, la rabia silvestre es una enfermedad mortal causada por la mordedura de un animal infectado, siendo el más común el murciélago hematófago. No tiene cura, pero se puede prevenir vacunándose contra ésta.