Se pondrá orden en Cerro Gordo, dice el alcalde de Emiliano Zapata 

enero 28, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El pasado domingo por la noche se registró una pelea multitudinaria en la comunidad de Cerro Gordo, municipio de Emiliano Zapata, entre personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, por lo que el presidente municipal, Daniel Baizabal González implementó un programa de convivencia, orden y seguridad.

Las autoridades municipales de Emiliano Zapata dijeron que es una medida responsable y estructura para atender la problemática de seguridad, salvaguardando el desarrollo económico de Emiliano Zapata.

Daniel Baizabal reconoció que es necesario poner orden en los corredores gastronómicos, en particular en el de Cerro Gordo, ya que aunque destacó el esfuerzo y trabajo de empresarios y comerciantes de su municipio para impulsar esos negocios y que siempre contarán con su apoyo, también precisó se debe poner orden para que el crecimiento que se tiene no se salga de control.

«Tenemos conocimiento, no nada más no nada más de ahí, sí vamos a a, este, te repito, a tomar algunas medidas para mejorar aún más, este, pues, la venida de los turistas, de la gente que pasa.»

En la comunidad de Cerro Gordo existe venta de alimentos y también de bebidas alcohólicas, donde cada fin de semana llegan jóvenes de municipios cercanos para convivir .