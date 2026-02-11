Limoneros de Emiliano Zapata alertan por ola de robos

febrero 11, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Productores citrícolas de las comunidades de Palmarejo, Chavarrillo, El Chico y Monte Oscuro, municipio de Emiliano Zapata, denunciaron una serie de robos en sus parcelas.

De acuerdo con los afectados, personas desconocidas ingresan a los predios para sustraer el limón, lo que no solo genera pérdidas económicas inmediatas, sino que pone en riesgo la producción futura debido al maltrato de los árboles.

Ernesto Contreras Blanco, limonero de Chavarrillo, indicó que los delincuentes realizan cortes improvisados y violentos que dañan las ramas y provocan el desprendimiento de frutos pequeños, lo que genera graves pérdidas al sector.

En algunos casos, los responsables también afectan la infraestructura de las parcelas al dañar las cercas perimetrales para facilitar su ingreso y huida.

El entrevistado relató que, al verse descubiertos, los ladrones abandonan montones de limones ya cortados, evidencia que fue documentada mediante fotografías para respaldar las denuncias.

En esta zona, ubicada a 23 kilómetros de la ciudad de Xalapa, el problema crece, ya que la economía de numerosas familias depende directamente de este cultivo.

Los campesinos enfatizaron que el fruto sustraído ni siquiera ha alcanzado el punto de maduración óptimo para su venta o consumo, lo que hace que el robo sea doblemente perjudicial: se pierde la cosecha actual y se compromete la salud del árbol para el siguiente ciclo.

Aunque los dueños de las tierras han intensificado sus recorridos de vigilancia, la dinámica delictiva ha evolucionado. Lo que antes ocurría bajo el amparo de la noche, ahora se registra también a plena luz del día, aprovechando los accesos poco visibles de los terrenos agrícolas.

Los citricultores hicieron un llamado a las corporaciones de seguridad para que se refuercen los patrullajes en las zonas rurales del municipio de Emiliano Zapata.

Los productores consideran urgente la intervención de las autoridades para frenar los saqueos y garantizar la protección de su patrimonio y la tranquilidad de los trabajadores del campo.