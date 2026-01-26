Vecinos denuncian atracos a pocos metros de la Academia de Policía

enero 26, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Habitantes de la localidad de El Lencero, municipio de Emiliano Zapata, han manifestado una profunda preocupación e indignación ante el incremento de robos a casa habitación en zonas colindantes con el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), sede de la Academia de Policía.

La cercanía de los delitos con las instalaciones de las caballerizas de la Policía Estatal ha generado fuertes cuestionamientos sobre la eficacia de la vigilancia en un sector que, por su naturaleza institucional, debería considerarse de alta seguridad.

Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió el pasado jueves 22 de enero en una vivienda ubicada en una privada de la calle Primero de Mayo.

Los delincuentes forzaron la malla perimetral y utilizaron piedras y polines para irrumpir en el inmueble, del cual sustrajeron una gran cantidad de objetos de valor, incluyendo un arco de poleas, equipos electrónicos, joyería, dinero en efectivo, herramienta y prendas de vestir.

De acuerdo con el testimonio de los afectados, en la escena se hallaron huellas de calzado de una marca deportiva específica que no pertenecen a los moradores, lo que ha llevado a los vecinos a sospechar de personas que transitan o habitan en la parte baja de dicho sector.

La comunidad advirtió que este no es un hecho aislado, ya que en semanas recientes se han reportado otros atracos en viviendas cercanas, lo que evidencia una creciente incidencia delictiva en esta zona colindante con la capital del estado.

Ante esta situación, los residentes hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para reforzar los patrullajes preventivos y exigieron una respuesta efectiva de las corporaciones de seguridad.

Asimismo, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información sobre vehículos sospechosos o la venta de los artículos robados que pueda ayudar a esclarecer estos hechos.