Sacuden irregularidades y violencia elección de agentes municipales en Emiliano Zapata

abril 7, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Las votaciones para renovar las agencias municipales en el municipio de Emiliano Zapata, celebradas el pasado domingo 5 de abril, se vieron empañadas por la violencia, quema de urnas y una profunda controversia legal que pone en duda la validez del proceso en diversas localidades.

El abogado electoral Eduardo de la Torre Jaramillo señaló que el conflicto se originó desde la convocatoria emitida por el Congreso del Estado el pasado 25 de febrero, al introducir la figura de «insaculación» para definir la paridad de género, un método que carece de sustento en la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Esta ambigüedad jurídica derivó en enfrentamientos y protestas en comunidades como Jacarandas, La Tinaja y La Estanzuela, donde los habitantes acusaron una designación discrecional de candidaturas que vulneró los principios de certeza y legalidad que deben regir cualquier contienda democrática.

Uno de los puntos de mayor tensión fue la localidad de La Estanzuela, donde el aspirante Hugo Escobar Báez promovió un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) bajo el expediente TEP-JDC-150/2026.

La impugnación sostiene que el Ayuntamiento realizó una interpretación errónea de la paridad de género al designar la candidatura para una mujer, cuando por el principio de alternancia efectiva correspondía a un varón, dado que la agente saliente es del sexo femenino.

Pese a que el recurso fue radicado ante el Tribunal Electoral de Veracruz el pasado 23 de marzo, la instancia no emitió una resolución antes de la votación, permitiendo que la jornada se desarrollara bajo un clima de incertidumbre jurídica y señalamientos de registros duplicados de candidatas en fórmulas distintas, lo cual representa una posible causal de nulidad del proceso.

La efervescencia política se tradujo en hechos de violencia física y sabotaje electoral en varios puntos del municipio. En la localidad de La Tinaja, la molestia ciudadana escaló hasta la quema de una urna, mientras que en Jacarandas se reportó la anulación de aproximadamente 2 mil 500 boletas, invalidando de facto la voluntad de una parte significativa del padrón local.

En contraste, la zona de Las Trancas registró una jornada de calma absoluta, aunque marcada por una baja participación de electores, lo que permitió que el cómputo se realizara sin los contratiempos que paralizaron otras demarcaciones.

Estos incidentes reflejan una profunda fractura entre los criterios organizativos del Ayuntamiento y las expectativas de representación de las comunidades rurales y suburbanas de Emiliano Zapata.

Para los especialistas en la materia, el uso de métodos no reconocidos por la ley para definir quiénes pueden o no postularse según su género abre la puerta a una cadena de impugnaciones que podría llegar hasta las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De la Torre Jaramillo enfatizó que la falta de máxima publicidad y el incumplimiento de los plazos procesales por parte de las autoridades electorales locales dejaron en estado de indefensión a los aspirantes, generando un vacío de poder en las agencias donde el material electoral fue destruido o alterado.

Mientras se espera el dictamen final sobre las actas rescatadas, Emiliano Zapata enfrenta el reto de restablecer la paz social en sus congregaciones y definir si será necesaria la realización de elecciones extraordinarias en los puntos donde la violencia impidió la culminación del ejercicio democrático.