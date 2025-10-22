Protestan por ola de robos en escuela de Emiliano Zapata

octubre 22, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La escuela primaria estatal “Benito Juárez” de la comunidad de Pacho Nuevo fue víctima de la delincuencia por segunda ocasión en menos de seis meses, un hecho que motivó a los padres de familia a tomar las instalaciones del plantel este miércoles 22 de octubre en demanda de seguridad y justicia.

De acuerdo con Maricela Ronzón Martínez, una de las inconformes, los intrusos lograron sustraer impresoras, material de apoyo didáctico y diversos artículos esenciales para las actividades escolares, lo que agrava las condiciones educativas de los aproximadamente 90 estudiantes que asisten al centro. La repetición de los incidentes ha generado una profunda indignación y preocupación en la comunidad.

Ante la falta de resultados en las investigaciones previas y la ausencia de medidas de protección, madres y padres de familia decidieron manifestarse públicamente. Señalaron que la escuela carece de vigilancia y sistemas de videovigilancia, lo que facilita los actos delictivos sin que se logre la detención de los responsables.

“No podemos seguir permitiendo que los niños estudien en estas condiciones, queremos protección y que se investigue a fondo”, expresaron los manifestantes, dirigiendo un enérgico exhorto a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz para que acelere las investigaciones y logre la captura de los perpetradores.

En respuesta a la protesta, el supervisor escolar de la zona se presentó en el sitio para entablar un diálogo con la comunidad. El funcionario se comprometió a gestionar de manera urgente el apoyo necesario ante las autoridades competentes, buscando atender las peticiones de los padres y, principalmente, reforzar la seguridad en el plantel.

Los manifestantes han advertido que la toma de las instalaciones será de carácter indefinido y se mantendrá hasta que obtengan una respuesta concreta y compromisos firmes por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y las autoridades municipales para garantizar un entorno seguro para la educación de sus hijos.